Blockbuster-Battle

Am Tag vor Halloween dürfen im Blockbuster-Battle Aliens, groteske Figuren und ein Gruselfilm nicht fehlen. Wer holt sich den Sieg?

Die Bewertung

(Sat.1, 20:15 Uhr)Liam Hemsworth und Jeff Goldblum stellen sich 20 Jahre nach der vernichtenden Alien-Invasion erneut einem Angriff bösartiger Außerirdischer entgegen. Trotz zahlreicher Sicherheitsmaßnahmen haben es die feindlichen Truppen geschafft, in die Erdatmosphäre einzudringen und für Schrecken und Verwüstung zu sorgen. Dylan und Jake sind Piloten beim Militär und rüsten sich für den verheerenden Kampf. Als Stiefsohn der Legende Steven Hiller liegt es nun an Dylan, die Menschheit zu retten. So titelte Quotenmeter in seiner Kino-Kritik über den Roland-Emmerich-Film : „Die Fortsetzung zu Roland Emmerichs Kassenschlager «Independence Day» macht zwischendurch Spaß, doch darüber hinaus bietet «Independence Day: Wiederkehr» auch viele träge Dialoge.“Die BewertungQuotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 3Metascore: 3IMDb User Rating: 5(sixx, 20:15 Uhr)Die heile Welt der zweifachen Mutter Linda wird durch einen tragischen Vorfall aus den Fugen gerissen: Ihr Mann Jim ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Geschockt und traumatisiert schläft sie ein. Doch am nächsten Tag wartet eine neuerliche Überraschung auf sie: Ihr vermeintlich toter Mann sitzt am Küchentisch. Wahnvorstellung oder grausame Realität? Als Linda erkennt, dass der Unfall eine Vorahnung war, setzt sie alles daran, das drohende Schicksal abzuwenden.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 3IMDb User Rating: 6(Disney Channel, 20:15 Uhr)Die Addams Family ist verzweigter, als man glaubt. Das jedenfalls erfährt Gomez Addams, als er eines Tages einen Stammbaum der Familie findet und eine Agentur mit dem Ausfinden der Verwandtschaft beauftragt. Auf einem großen Familienfest will man sich näher kommen, die gutbürgerlichen, erfolgsorientierten Addams auf der einen, und Gomez mörderische Mutantensippschaft auf der anderen Seite. Natürlich kommt es, wie es kommen muß: Gomez und Co. retten den Familienfrieden.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDb User Rating: 7