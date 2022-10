Knapper Primetime-Sieg für Mainz

Quotennews

In der Primetime holte das ZDF etwas mehr Zuschauer ab, das öffentlich-rechtliche Duell geht also nach Mainz.

Ein TV-Abend, der sich sicherlich nicht ideal vergleichen lässt. Im Ersten läuft miteine abendfüllende Show, das ZDF setzt mitauf einen 90-Minuten-Krimi. Dennoch richtet sich der Blick auf die Zuschauer-Zahlen und mit einer Reichweite von 4,98 Millionen setzt sich Mainz knapp gegen die 4,73 Millionen aus dem Ersten durch. Das ZDF landete so bei einem Marktanteil von 19,1, das Erste bei 19,7 Prozent. Bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren schlug das Duell eine andere Richtung ein.Für «Wer weiß denn sowas XXL» interessierten sich 0,63 Millionen und damit starken 11,8 Prozent des Marktes - die «Kolleginnen» holten lediglich 0,35 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen im entsprechenden Alter ab. Hier lag der Marktanteil bei 6,2 Prozent. Während die Show im Ersten bis 23.30 Uhr lief, übernahm bereits ab 21:45 Uhr im Zweiten. Hier verweilten 3,73 Millionen Zuschauer und 0,29 Millionen Jüngere, sodass 15,6 und 5,2 Prozent an den Märkten zustande kamen.Trotz des Primetime-Erfolgs wird sich in Mainz über diese Zahlen sicherlich nicht zu sehr gefreut werden. Der erste Fall,, landete im Januar diesen Jahres bei noch deutlich besseren 6,99 Millionen Zuschauern und 0,55 Millionen Jüngeren. «Für immer» konnte hier also keineswegs mithalten.