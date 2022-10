Starz will mehr «The Serpent Queen»

US-Fernsehen

Noch bevor die erste Staffel endet, hat man sich für eine zweite Runde entschieden.

wurde bei Starz für die zweite Staffel verlängert. Der Pay-TV-Sender hat das historische Drama mit der zweifachen Oscar-Nominierten Samantha Morton für eine zweite Staffel mit acht Episoden verlängert. Die Nachricht kommt vor dem Finale der ersten Staffel, das am Sonntag, den 30. Oktober um 20:00 Uhr in den USA und Kanada und um Mitternacht auf den Starz-Streaming-Diensten ausgestrahlt wird.Basierend auf dem Buch "Catherine de Medici: Renaissance Queen of France" von Leonie Frieda, erzählt die Serie die Geschichte der Königin Katharina von Medici (Morton), die als "eine der unwahrscheinlichsten, aber mächtigsten und dienstältesten Herrscherinnen der französischen Geschichte" beschrieben wird. Staffel eins folgt der jungen Herrscherin im Alter von 14 Jahren, die als Waise in den französischen Hof des 16. Jahrhunderts einheiratet. Um ihre Zukunft zu sichern, muss sie sich schnell an ihre Umgebung anpassen und lernen, wem sie vertrauen kann - sowohl am königlichen Hof als auch in ihrem Privatleben. Gleichzeitig muss sie denjenigen, die "ihre Entschlossenheit, um jeden Preis zu überleben, unterschätzen", zwei Schritte voraus sein."«The Serpent Queen» ist ausgesprochen modern, düster-komödiantisch und völlig unerwartet", so Kathryn Busby, President of Original Programming bei Starz. "Die Geschichte von Catherine De Medici ist die perfekte Ergänzung zu unserer auf Frauen ausgerichteten Serie, und Samantha Mortons brillante Darstellung dieser skrupellosen, charmanten und klugen Königin ist das Herzstück der gesamten Produktion. Wir freuen uns darauf, in der zweiten Staffel mehr von ihrem unglaublichen Leben und ihrer Herrschaft zu enthüllen, die noch provokativer und erhabener zu werden verspricht."