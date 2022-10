Sat.1 setzt «Doppelt kocht besser» ab und verdoppelt «Britt»

TV-News

Das Konzept des Vorabends wird nach weniger als einer Woche über den Haufen geworfen. Trotz miserabler Quoten werden von «Britt – Der Talk» künftig zwei Folgen ausgestrahlt.

Es hätte für Sat.1 mit der ersten Sendewoche der neuen Daytime kaum schlechter laufen können. Nach nur vier Tagen on air wirft der Unterföhringer Sender seine Pläne schon wieder über Bord und schiebt die Sendestrecken hin und her. Herausgekommen sei eine „Optimierung des Audience Flow“, wie Sat.1 in seiner am Freitagvormittag versendeten Pressemitteilung beschönigt. Fakt ist, dass man sich künftig von, das seit dieser Woche statt um 19:00 bereits um 18:00 Uhr auf Sendung ging, trennt. Die Maßnahme greift aber nicht mit sofortiger Wirkung und auch nicht ab dem kommenden Montag, sondern erst in der übernächsten Woche ab dem 7. November. Nach Marktanteilen von 3,0, 2,6 und zweimal 1,8 Prozent in der Zielgruppe könnte dieser Schritt eigentlich nicht schnell genug kommen, doch Sat.1 hielt ohnehin schon viel zu lange an der Kochsendung fest. Seit Juli schaffte man nie mehr als 5,2 Prozent am Vorabend zu erzielen.Für das Sat.1-Programm ab dem 7. November ist dies aber nicht die einzige Änderung. Künftig um 18:00 Uhr sendet man das in dieser Woche gestartete, das auf dem 19-Uhr-Sendeplatz nie mehr als eine halbe Million Zuschauer und nur maximal 3,4 Prozent verzeichnete. In die 19-Uhr-Stunde rückt dafür künftig, das mit teils knapp einer Million Zuschauern zumindest auf dem Gesamtmarkt zu überzeugen wusste. Zwar läuft es auch in der Zielgruppe nicht gut für Ingo Lenßen, doch bis zu 7,3 Prozent auf dem Gesamtmarkt liegen deutlich über dem Sat.1-Normal-Niveau.Bleibt noch die Frage, was mit der nun freien 17-Uhr-Stunde passiert. Diese wird künftig von Britt Hagedorn bespielt, die ab übernächsten Montag von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr gleich zweimal gesendet wird. Die Erhöhung der Dosis ist angesichts der katastrophalen Entwicklung der Talkshow in den vergangenen vier Tagen durchaus fragwürdig. Am Donnerstag folgtengerade noch 0,26 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, in de Zielgruppe wurden nur 2,1 Prozent registriert. Bereits das Niveau am Montag war mit 6,0 Prozent nicht gut.Das übrige Programm am Nachmittag füllen zunächst weiterhin die Scripted Realitys, von denen sich der Sender eigentlich trennen möchte. Ab 15:00 Uhr sendet man zwei Folgen, die bis 16:30 Uhr andauern. Im Vorlauf bleibt es bei der dreistündigen-Strecke. Am Vormittag folgt auf die «Britt – Der Talk»-Wiederholung um 10:00 Uhr, «Mein Mann kann» ab 11:00 Uhr. Am 7. November verabschiedet sich «Doppelt kocht besser» um 11:00 Uhr aus dem Programm, ab Dienstag übernimmt dann Daniel Boschmann.• 12:00 Uhr: «Auf Streife - Die Spezialisten»• 13:00 Uhr: «Auf Streife - Berlin»• 14:00 Uhr: «Auf Streife»• 15:00 Uhr: «Klinik am Südring»• 16:00 Uhr: «Klinik am Südring»• 16:30 Uhr: «Britt - Der Talk»• 17:30 Uhr: «Britt - Der Talk»• 18:00 Uhr: «Mein Mann kann»• 19:00 Uhr: «Lenßen übernimmt»• 19:30 Uhr: «Lenßen übernimmt»