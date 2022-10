VOD-Charts

Die deutsche Netflix-Serie konnte mit dem Start der zweiten Staffel punkten. «Dahmer» und «The Watcher» waren erneut erfolgreich.

Die Zahl der unterschiedlichen Streamingdienste ist groß, doch Woche für Woche liegen die Titel eines einzigen Dienstes immer weit vorne in den von Goldmedia ausgegebenen VOD-Charts. Zuletzt mischte zwar Prime Video mit dem Prestige-Projekt «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht» die Liste auf, doch nach dem Ende verschwand die Serie recht zügig aus den Top10. Und so macht Netflix die Spitzenplätze mit sich selbst aus – doch dazu später mehr: Platz zehn geht ebenfalls an Netflix und die Serie, die in den vergangenen sieben Tagen 2,20 Millionen Mal abgerufen wurde.Auch in Kalenderwoche 43 des Jahres 2022 erfreute sich die 90er-Sitcomgroßer Beliebtheit. Die Comedy-Serie sicherte sich mit 2,25 Millionen Klicks Platz neun. Rang acht bleibt im Comedy-Genre, wechselt aber die Küsten in den USA. Von New York geht es nach Pasadena.brachte es auf eine Bruttoreichweite von 2,26 Millionen. Wiederum nur 0,01 Millionen Aufrufe mehr verzeichnete die Krankenhaus-Serie aus SeattleAuf dem sechsten Platz folgt die erste Neuerscheinung der Woche. Am 19. Oktober veröffentlichte Netflix den Film, der in den ersten fünf Tagen laut Netflix weltweit über 78 Millionen Stunden gestreamt wurde. Auch hierzulande war der Fantasy-Film beliebt und erreichte 2,40 Millionen Haushalte. Passend zu Halloween dürfen natürlich auch nicht die Zombies fehlen.schaffte es zwischen dem 21. und 27. Oktober auf 2,47 Millionen Aufrufe auf den diversen Plattformen, darunter Disney+, Netflix und Prime Video.reiht sich auf Platz vier ein, die Mockumentary kam auf 2,48 Millionen Klicks.sichert sich wie in der Vorwoche erneut die Bronzemedaille, die Reichweite sank jedoch im Vergleich zum Vorwochenergebnis auf 3,36 Millionen. Sieger der vergangenen Charts wurde, diesmal reichte es mit 4,37 Millionen Zuschauern zu Rang zwei. Dennoch darf sich Netflix über den ersten Platz freuen, denn die deutsche Historien-Seriefeierte mit 4,56 Millionen Views ein fulminantes Comeback. Die zweite Staffel erschien am vergangenen Freitag. Laut Netflix-Angaben wurde die Serie am Eröffnungswochenende weltweit über 14,5 Millionen Stunden gestreamt, was Platz fünf in dieser Liste entspricht.