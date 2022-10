50 Cent arbeitet mit Lusid Media

US-Fernsehen

Außerdem entwickelt Curtis Jackson eine Serie für Peacock.

Curtis "50 Cent" Jackson und sein Label G-Unit Film & Television haben eine Drei-Projekt-Partnerschaft mit Lusid Media vereinbart. Die Unternehmen haben bereits das erste Projekt im Rahmen des Deals in Angriff genommen. Genaue Details werden noch geheim gehalten, aber es ist bekannt, dass es sich um eine unscripted True-Crime-Serie bei Peacock handelt, die im Jahr 2023 starten soll. Jackson wird die Serie als ausführender Produzent leiten und mit Lusid zusammenarbeiten, um zwei weitere Projekte im Rahmen des Deals zu entwickeln."Ich bin begeistert von der Art der Geschichten, die wir gemeinsam zum Leben erwecken werden, und kann es kaum erwarten, dass das erste Projekt nächstes Jahr bei Peacock anläuft", sagte Jackson. "G-Unit Film & Television wird immer stärker, und diese Partnerschaft mit Lusid ist eine weitere großartige Zusammenarbeit für das Team."Die Peacock-Serie und die Partnerschaft mit Lusid sind Jacksons erste öffentlich angekündigte TV-Aktivitäten, seit sein Vertrag mit Starz Anfang des Jahres ausgelaufen war. Jackson hatte zuvor in den sozialen Medien erklärt: "Das ist meine Stimmung im Moment! Der Starz-Vertrag ist ausgelaufen, wir hatten nichts als Erfolg, also nichts für ungut... Ich bin raus. Ich werde euch in Kürze wissen lassen, wohin wir gehen." Jackson unterzeichnete den Deal mit dem Premium-Kabelsender im Jahr 2018. Bei Starz platzierte er das erfolgreiche «Power»-Franchise.