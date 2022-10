Kein neuer Rekord, aber: Kathrin Sass bleibt stark

Quotennews

Vor acht Tagen erreichte «Der Usedom-Krimi» fast siebeneinhalb Millionen Fernsehzuschauer.

Mit dem Kriminalfilm „Schneewittchen“ auserreichte Das Erste am vergangenen Donnerstag 7,45 Millionen Fernsehzuschauer und fantastische 29,6 Prozent. Am gestrigen Donnerstag stand der dritte und vorerst letzte Film mit Kathrin Sass an. „Am Ende der Reise“ hielt die Episode, in der Polizeiobermeister Holm Brendel den Spuren eines prominenten Krimiautos folgte.Die von Sass gespielte Karin Lossow machte sich Sorgen um eine Frau, die sie auf einer Fähre kennenlernte, aber von der jedoch dann jede Spur fehlte. 7,15 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten den Film, der von Michael Vershinin verfasst wurde. Die Regiearbeit von Grzegorz Muskala verzeichnete einen Marktanteil von 27,2 Prozent. Die Produktion des Norddeutschen Rundfunks sorgte für 0,56 Millionen junge Zuschauer und gute 9,9 Prozent.Inwar die Podcasterin und Moderatorin Eva Schulz zu Gast. Die Sendung, die zwischen 22.50 und 23.35 Uhr ausgestrahlt wurde, erreichte 0,99 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr schlechte sieben Prozent Marktanteil ein. Die Produktion der bildundtonfabrik sicherte sich 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen, die zu akzeptablen 7,3 Prozent Marktanteil führten.erzielte im Anschluss 0,54 Millionen Zuschauer, die Sendung des Bayerischen Rundfunks verbuchte 5,4 Prozent. Michael Müller sicherte sich 0,07 Millionen junge Menschen, die Sendung mit Mirja Boes verbuchte gruselige 3,2 Prozent.