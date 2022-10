Disney will keine Firmen übernehmen

Kino-News

Bob Chapek sagte, dass man keine weiteren Übernahmen plane.

Pixar, Marvel, Lucasfilm und Fox – die Übernahmen von Disney in den vergangenen 20 Jahren sind gewaltig. Disney ist derzeit nicht auf dem Markt, um ein weiteres Studio oder Netzwerk zu kaufen, sagte CEO Bob Chapek. "Wir haben die besten Kreativteams, die besten Marken und Franchises der Welt", sagte Chapek am Mittwoch auf der Konferenz WSJ Tech Live 2022. "Wir sind sehr froh, dass wir das Output-Niveau auf unseren Kanälen haben, ohne ein Käufer auf dem offenen Markt sein zu müssen."Der Disney-CEO wurde vom Chefredakteur des „Wall Street Journal“, Matt Murray, interviewt, der ihn nach der Wahrnehmung einiger Verbraucher fragte, dass Disney "zu woke" sei. Chapek antwortete: "Wir wollen die Welt, in der wir leben, widerspiegeln – die Welt ist ein reicher, vielfältiger Ort und wir wollen, dass unsere Inhalte das reflektieren." Er fuhr fort: "Das ist auch aus kommerzieller Sicht gut, weil man so die größtmögliche Basis anspricht. Wir wollen, dass Disney dafür steht, Menschen zusammenzubringen."Was den Platz von Disney+ im Streaming-Krieg angeht, sagte Chapek, er glaube, dass der Streamer einer der "Must-Have"-Dienste sein werde und dass "nicht jeder, der heute auf dem Markt ist", überleben werde. "Dies ist ein Geschäft mit kritischer Masse. Größe ist sehr, sehr wichtig, um zu gedeihen", sagte er. Wie bereits zuvor sprach Chapek über Disneys frühe Pläne, ein Mitgliedschaftsprogramm einzuführen, das die Kundendaten von Disney+ mit den Geschäftsbereichen des Unternehmens, wie den Themenparks, zusammenführt. "Wir haben den Ehrgeiz, Disney+ weit über einen Filmdienst hinaus zu nutzen", sagte er und meinte, dass es ein personalisiertes Erlebnis bieten würde, das den Kunden eine "ganzheitliche Beziehung zum Unternehmen" ermöglicht.