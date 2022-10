In Berlin feiert man Halloween

Soap-Check

Franzi schnappt sich Schmidti, da dieser am Gruseltag traurig ist. Doch dieser Abend könnte alles verändern.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Carla kommt aus Paris zurück und sucht einen neuen Restaurantchef. Simon sieht seine Felle im Hotel davonschwimmen, als er den Eindruck gewinnt, Birgit und Gunter hätten ihn schon abgeschrieben. Da erhält Simon einen überraschenden Anruf von seinem Vater. Amelies Schicksal meint es gut mit ihr - statt 90.000, hat sie plötzlich nur noch 20.000 Euro Schulden. Sie will Britta um das Geld bitten, doch Hannes wäscht ihr den Kopf: Sie soll endlich Verantwortung übernehmen. Daraufhin bittet Amelie Finn um Hilfe. Birgit lässt Mathias glauben, Nici sei freiwillig gegangen, damit sie als Paar ungestörten sein können. Mathias schätzt Nicis Empathie und hofft, dass Birgit in Zukunft mit Nici klarkommt.Um André zu entlasten, übernimmt Helene den Haushalt für ihn, woraufhin sich André mit einem Abendessen bei ihr bedanken möchte. Als Helene dann auch noch erfährt, dass André Michael und Carolin gebeten hat, die Wohnung am Abend für sich zu haben, steigt in ihr Hoffnung auf. Obwohl Leons Verletzung noch nicht verheilt ist, geht er beim Training für den Triathlon über seine Grenzen hinaus. Josie kann das nicht gutheißen und bittet ihn, nicht am Wettbewerb teilzunehmen. Aber Leon möchte alles tun, um Paul zu besiegen. Nachdem Valentina Robert von ihrer Lebenskrise erzählt hat, möchte er ihr über den Kummer hinweghelfen und zeigt ihr neue Zukunftsaussichten auf. Allerdings stößt Robert bei Valentina auf taube Ohren, denn die weiß genau, wie sie sich ablenken möchte. Christoph ist nach Alexandras Gerichtsbeistand von ihren Gefühlen für ihn überzeugt und schickt ihr Blumen – und das im Beisein von Markus. Als Christoph anschließend auf Markus trifft, macht dieser ihm drohend deutlich, dass er die Finger von Alexandra lassen soll …Severin ist überglücklich und gleichzeitig überfordert, als er Sohn Elias gegenübersteht. Wer-den die beiden nach all der Zeit miteinander zurechtkommen? Joschi hat die Kräuter für sein Craft-Bier "Woid Bluad" vergessen. Kann Bier-Sommelière Katharina ihm bei der Suche nach den fehlenden Zutaten helfen? Nach der verlorenen Fußballwette kann Tuncay die Steuernachzahlung immer noch nicht beglei-chen. Wie kommt er an das fehlende Geld?Cecilias Verrat sorgt zwischen ihr und Corinna für Streit. Als Cecilia auch mit Chris aneinandergerät, hat das ungeahnte Folgen. Stella ist überrumpelt, als sie plötzlich mit Pacos Männlichkeit konfrontiert wird. Sie hatte ihn als zurückhaltenden Eigenbrötler in Erinnerung. Rufus interpretiert Lulus SMS als Flirt und versucht, ihr aus dem Weg zu gehen. Als Lulu erfährt, dass Rufus glaubt, sie steht auf ihn, springt sie auf den Zug auf.Als Leyla etwas herausfindet, wächst ihre Sorge, Simone nie genügt zu haben. Die quirlige Eisläuferin muss unbedingt wissen, woran sie ist. Während Lucie das schlechte Gewissen plagt und sie befürchtet, dass Richard von der gefälschten Unterschrift weiß, verfolgt der eigene Pläne. Finn übernimmt Imanis eigensinnigen Patienten. Als der Arzt mehr über dessen Engagement erfährt, gerät Finn ins Nachdenken.Nachdem Nihat die gestohlenen Daten endlich decodieren konnte, muss Emily entsetzt feststellen, dass ihr vermisster Ohrring offenbar aktenkundig ist. Nihat versucht, die alarmierte Emily runterzukochen ... Alle freuen sich auf die große Halloween-Party im Mauerwerk - bis auf Laura. Sie findet die Kostüme albern und für das Mauerwerk unpassend. John versucht alles, um sie vom Gegenteil zu überzeugen, aber Laura bleibt eine Spaßbremse ...George ist froh, dass Carlo sich entschieden hat, doch in Köln zu bleiben. Eigentlich hatte er gehofft, dass zwischen ihm, Carlo und Meike nun alles wieder gut werden könnte. Aber Carlo sucht Abstand zu Meike. Weil George nicht will, dass die Freundschaft der drei daran zerbricht, beschließt er, alles zu tun, um wieder Normalität herzustellen. Seine Idee: Meike und Carlo vor Augen zu führen, wie besonders ihre Dreier-Freundschaft eigentlich ist. Doch hat sein optimistischer Plan Aussicht auf Erfolg?Schmidti ist traurig, weil Krätze an Halloween nicht da ist. Als Franzi mitbekommt, wie sehr er in den Seilen hängt, macht sie es sich zur Aufgabe, Schmidti einen adäquaten Ersatz zu bieten und mit ihm feiern zu gehen. Nach anfänglicher Skepsis lässt sich Schmidti darauf ein und erlebt mit Franzi einen tollen Partyabend im Matrix. Als sich die beiden angetrunken und ausgelassen am Abend aus ihren Kostümen schälen, können sie der gegenseitigen Anziehung nicht länger widerstehen und landen miteinander im Bett.