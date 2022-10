Rose Byrne produziert «Devotion»

Kino-News

Die Schauspielerin ist unter die Produzenten gegangen und wird das Buch von Hannah Kent verfilmen.

Dollhouse Pictures, die von Krew Boylan, Rose Byrne, Jessica Carrera, Shannon Murphy und Gracie Otto gegründete Produktionsfirma, wirdproduzieren, eine Buchverfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Hannah Kent. Die Produktion erfolgt in Zusammenarbeit mit der Produktions- und Finanzierungsfirma Storyd.Die Geschichte erzählt eine Liebesgeschichte zwischen zwei jungen Frauen im Preußen des Jahres 1836. An der Schwelle zum Frausein finden die beiden Außenseiterinnen in der jeweils anderen einen verwandten Geist. Ihre lutherische christliche Gemeinschaft flieht vor der religiösen Verfolgung in Europa und sucht in Südaustralien Zuflucht und Freiheit. Die Reise bedroht ihren Glauben und ihre Freundschaft, beweist aber, dass das Band der Liebe unzerstörbar ist."Wir haben uns beide sofort in «Devotion» verliebt, als wir es gelesen haben, und wir glauben, dass es ein großartiger Spielfilm werden wird. Hannah ist eine magische Autorin, und wir haben die Schönheit ihres Drehbuchs bereits durch unsere Beteiligung an ihrem mit Spannung erwarteten Drehbuch «Run Rabbit Run» gesehen. Wir freuen uns sehr, nach unserer Zusammenarbeit bei «Seriously Red» erneut mit dem Dollhouse-Team zusammenzuarbeiten", so Deanne Weir und Olivia Humphrey.