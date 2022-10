«CSI»-Produzent geht zu FOX

US-Fernsehen

Die Produktionsfirma Carol Mendelsohn Productions hat einen Exklusivvertrag für neue Projekte unterzeichnet.

Carol Mendelsohns («CSI») und Julie Weitz' Carol Mendelsohn Productions (CMP) hat einen mehrjährigen First-Look-Sendevertrag mit Fox Entertainment unterzeichnet. Dies gab Michael Thorn, President of Entertainment bei Fox Entertainment, während der MIPCOM in Cannes bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung wird CMP Drehbücher für Fox entwickeln. Sollte eine Serie grünes Licht erhalten, würde sie vollständig im Besitz von Fox sein, mit Mendelsohn und Weitz als ausführende Produzenten.CMP hat bereits ein Projekt für die Entwicklung im Rahmen des Deals festgelegt – eine Serienadaption des Thomas Perry Romans «The Bomb Maker». Laut der offiziellen Logline folgt die Serie "dem ehemaligen Kommandanten Dick Stahl, der gerufen wird, nachdem die Mehrheit des LAPD Bomb Squad durch eine Hausbombe getötet wurde. An seinem ersten Tag zurück wird das nun dreiköpfige Team zu einer vermuteten Autobombe geschickt, und es wird ihm schnell klar, dass sie es mit einem ungewöhnlichen kriminellen Drahtzieher zu tun haben – einem, dessen beabsichtigtes Ziel das Bomb Squad selbst zu sein scheint.""Carol ist eine der großen Architekten der einflussreichsten und langjährigsten Fernsehserien", sagte Thorn. "Zusammen mit Julie haben wir zwei der talentiertesten und angesehensten Produzenten in der Branche; und wir freuen uns, ihre Kreativität und ihr kraftvolles Storytelling zu Fox zu bringen, beginnend mit der Entwicklung von «The Bomb Maker». Dieser Deal unterstreicht unser Versprechen, die besten Kreativen der Branche zu beherbergen und ihnen gleichzeitig kreative Flexibilität und eine direkte Beziehung zu unserem Netzwerk und Programmteam zu bieten, was auf dem heutigen Markt ein seltenes Gut ist."