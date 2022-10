Neuer «Sat.1 Check» geplant

TV-News

Diesmal soll es um das Thema Pauschalurlaub gehen.

Derzeit belegt Carola Holzner, besser bekannt als «Doc Caro» – so auch der Titel ihrer gleichnamigen Sendung –, den Sendeplatz am Donnerstagabend um 20:15 Uhr im Sat.1-Programm. Am 3. November sendet der Bällchensender die vorerst letzte Ausgabe der Doku-Serie über die Notfallmedizinerin. Eine Woche später, am 10. November, setzt Sat.1 sein Donnerstagsprogramm mit einem neuenfort.Diesmal geht es in der Service-Sendung um das Thema Pauschalreisen, denn wie eine von Sat.1 beauftragte repräsentative Umfrage herausfand, planen im kommenden Jahr 54 Prozent der Deutschen eine solche Reise. Deswegen nimmt Sat.1 nun Anbieter wie TUI, AIDA, FTI, Schauinsland oder DERTOUR genauer unter die Lupe und fragt, bei welchem Anbieter es sich mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis urlaubt sowie wo und wie man am einfachsten buchen beziehungsweise stornieren kann. Sat.1 begleitet Urlauber und verspricht Antworten von CEOs der größten Reisemarken sowie Expertentipps.Der erste «Sat.1 Check» wurde Mitte September zum Thema Baumärkte gesendet. Das Thema war beim Publikum nur mäßig gefragt und lockte lediglich 0,88 Millionen Zuschauer an. In der Zielgruppe reichte es immerhin zu annehmbaren 7,2 Prozent Marktanteil. Sat.1 wiederholt den «Sat.1 Baumarkt-Check» übrigens am Sonntag, 6. November, im Vormittagsprogramm ab 11:10 Uhr. Der ursprünglich zweite geplante «Sat.1 Check» über Bio-Produkte im Supermarkt verweilt dagegen weiterhin im Archiv, nachdem die ursprüngliche Programmierung am 8. September wegen des Todes von Queen Elizabeth II. ausgefallen war.