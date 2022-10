Blockbuster-Battle

In diesem Battle treten zwei starbesetzte Klassiker der Filmgeschichte gegen eine Horror-Puppe an, die nach einem klassischen Komponisten benannt ist. Wer sorgt für Angst und Schrecken und wer holt den Sieg?

(Sat.1, 20:15 Uhr)Ein gigantisches UFO kommt der Erde immer näher. US-Präsident Whitmore und das Pentagon stehen der Situation ziemlich ratlos gegenüber - man will erst mal abwarten. Da lösen sich plötzlich kleine Flugkörper vom Mutterschiff und nehmen Kurs auf die Metropolen der Welt. Bald ist allen klar: Die Aliens planen eine Invasion. Als sie mit massiven Feuersalven angreifen, scheint das Schicksal der Erde besiegelt. Am Independence Day rüsten sich die Überlebenden zum Gegenschlag. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums blickte Quotenmeter im vergangenen Jahr auf den Will-Smith-Hit zurück : „Die großartigen Tricks (teilweise in Deutschland entstanden) können sich auch nach 25 Jahren noch sehen lassen. Die Story hingegen wirkt heute eher einfältig, zeugt aber von einer Zeit, als die Welt scheinbar noch einfacher gestrickt war.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Nachdem sie in ihrer Wohnung von Einbrechern überfallen wurden, ziehen Liza, ihr Mann Sean und Sohn Jude in ein abgelegenes Herrenhaus. Als sie die Umgebung des Hauses erkunden, findet Jude, der nach den traumatischen Ereignissen nicht mehr spricht, eine im Waldboden vergrabene Porzellanpuppe und nimmt sie mit nach Hause. Zunächst sind die Eltern erfreut, dass Jude die Puppe, die er Brahms nennt, in sein Herz schließt und sogar in seinem Zimmer mit ihr spricht. Doch dann häufen sich die seltsamen Ereignisse. Brahms scheint ein Eigenleben zu entwickeln und zieht Jude immer mehr in seinen unheimlichen Bann. Keine gute Kritik erhielt die Fortsetzung von Quotenmeter: „Vom Gruselfaktor her steht «Brahms: The Boy II» seinem mauen Vorgänger in Nichts nach und eignet sich damit hervorragend für Horror-Einsteiger. Wer den ersten Teil allerdings gerade aufgrund seiner durchaus überraschenden Auflösung mochte, wird vom Sequel mehr als enttäuscht. Denn das, was «The Boy» ausmachte, scheint in «The Boy II» vergessen.“Quotenmeter.de: 4Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 3IMDb User Rating: 5(Tele 5, 20:15 Uhr)San Francisco, in den 1990er Jahren: Dem Journalisten Daniel Malloy sitzt ein 200 Jahre alter Vampir gegenüber. Während die Tonbandkassette läuft, berichtet Louis de Pointe du Lac von seinem ereignisreichen Leben als Untoter. Von den Anfängen als Blutsauger in New Orleans über die Rolle von Lehrmeister Lestat de Lioncourt bis hin zu internen Machtkämpfen und tödlichen Liebesdramen in Paris: Im Laufe des Interviews kommen schonungslose Details über die Gräueltaten der Vampire ans Licht. - Mehrfach ausgezeichnetes Horrordrama von Regisseur Neil Jordan.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 8