«I, Robot» fällt bei VOX durch

Quotennews

So war das sicherlich nicht geplant. Gewohnt wird VOX am Vorabend stärker und stärker, doch dann kam die Primetime.

Manchmal liegen Freund und Leid extrem nah beieinander. Im Fall von VOX zumeist zwischen Mittag, Vorabend und Primetime. Der gestrige Mittag gehörte eher in die Kategorie Leid, der-Marathon von 13 bis 18 Uhr startete vor 0,22 Millionen Zuschauern und endete mit immerhin ordentlichen 0,46 Millionen. Der Marktanteil bildete hier den stabil positiven Trend ab, von 2,7 ging es über 3,1, 3,4, 3,4 auf schließlich 3,8 Prozent hoch. Die Zielgruppe liefert im Groben und Ganzen identisch ab. Mit 0,11 Millionen Umworbenen zum Start entwickelte sich ein positives Bild hin zu 0,15 Millionen am Ende. Der Marktanteil kletterte hier von 5,7 auf 6,4 Prozent.Dann folgten die Vorabend-Tierformate, und hier ist VOX schlichtweg stark unterwegs.war an der Stelle noch ungewohnt spärlich besucht, lediglich 0,67 Millionen Zuschauer kamen zusammen, der Marktanteil also bei dünnen 4,2 Prozent. Immerhin holte hier die Zielgruppe einiges wieder heraus, 0,21 Millionen Werberelevante sorgten für gute 7,3 Prozent am Markt. Endlich wirklich gute Zahlen schrieb dann. Seit Wochen liegt das Hunde-Format über der 1-Million-Marke und auch gestern kamen wieder 1,1 Millionen Zuschauer zu VOX, der Marktanteil schraubte sich auf 5,1 Prozent ab 19 Uhr. Auch die Zielgruppe legte mit 0,31 Millionen nochmals zu, hier landete der Marktanteil bei 7,6 Prozent.Und schon ergibt sich die offensichtliche Problem-Zeit für VOX - die Primetime.holt als Spielfilm nur 0,68 Millionen Zuschauer ab, der Marktanteil fällt zurück auf bedenkliche 2,6 Prozent. Die Zielgruppe fängt den totalen Crash mit 0,27 Millionen Umworbenen und einem Marktanteil von 4,6 Prozent ab. Beeindruckend ist es dann jedoch schon, was nach der Primetime passiert.holt ab 22:30 Uhr plötzlich bessere 0,77 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ab - der Marktanteil steigt auf immerhin 4,3 Prozent. Die Zielgruppe bleibt nahezu unverändert bei 0,26 Millionen, während der Marktanteil zur späten Stunde auf 5,7 Prozent steigt.