«Die 100.000 Mark Show» flacht ab

Quotennews

Anfang September konnte man noch von einem "ordentlichen" Start für «Die 100.000 Mark Show» schreiben - mit dem gestrigen Ergebnis wird Köln nicht glücklich werden.

Immerhin hatte die Show ein ordentliches Einspielergebnis, so bitter wird das Urteil überwohl irgendwann ausfallen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann lediglich davon gesprochen werden, dass es am 04. September mit 1,66 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 7,2 Prozent recht ordentlich lief, die Zielgruppe machte das Ergebnis mit 0,66 Millionen Umworbenen und einem Marktanteil von 12,0 Prozent dann sogar gut. Die "zweite" «100.000 Mark Show» konnte mit dem Auftakt dann aber schon nicht mehr mithalten.In puncto Gesamtreichweite kam die zweite Ausstrahlung des Formats auf 1,31 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil am Gesamt-TV-Markt sank damit genau 2 Punkte auf 5,2 Prozent ab. Die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war mit 0,53 Millionen Werberelevanten ebenfalls etwas schwächer vertreten, hier ergaben sich 8,3 Prozent am entsprechenden Markt. Somit musste Köln in allen Kategorien ein leichtes Minus verkraften, absolut schlecht lief das noch nicht, von gut hat sich der Sender jedoch auch entfernt.Im Anschluss hieltdie Reichweite im Gesamten bei noch 0,69 Millionen Zuschauern und damit bei einem Marktanteil von 6,9 Prozent. Die klassische Zielgruppe reduzierte sich auf 7,5 Prozent bei noch 0,18 Millionen Umworbenen.