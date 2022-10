Die «RTL Wasserspiele» liefern ab!

Quotennews

Das wird RTL sicher guttun. Die «RTL Wasserspiele» funktionierten recht gut. Von Rekord-Zahlen blieb man zwar entfernt, doch ins Wasser ist hier nichts gefallen.

Schon wieder eine Pocher-Show. Schon wieder ein Format mit Reality-Stars und Quatsch-Aufgaben. Noch eine Show mit Challenges, Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann. Was wurde im Vorfeld dernicht alles geschrieben und kritisiert. RTL hielt an dem Format fest, gestern ließen sich hierzu die Lorbeeren einstreichen. Denn die Zahlen sind, wenn auch nicht spektakulär, einfach gut. 1,88 Millionen Zuschauer im Gesamten besorgen grundsätzlich einen Marktanteil von 7,7 Prozent - machen die Show jedoch gleichermaßen zum reichweitenstärksten privaten Format des Tages. Zumindest, solange das hauseigene(2,36 Millionen Zuschauer) hier ausgeblendet wird.Die Zielgruppe präsentierte sich mit 0,91 Millionen Umworbenen ebenfalls alles andere als auf den ersten Blick überragend, doch es reichte nicht nur zu exzellenten 16,1 Prozent am entsprechenden Markt - auch hier erzielte der Kölner Sender die beste Reichweite des gesamten Tages, und zwar über alle Sender geblickt. Einzig die, an dieser Stelle ebenfalls vernachlässigte, «Tagesschau» um 20 Uhr konnte mit 1,17 Millionen jungen Zuschauern mehr erreichen. Die Rechnung um die «RTL Wasserspiele» ging also vollends auf.Im Anschluss an die abendfüllende Show blieb Köppen sozusagen direkt auf dem Bildschirm., von Köppen moderiert, hielt ab 23:30 Uhr noch ordentlich 0,96 Millionen Zuschauer in Köln, der Marktanteil blieb mit 7,6 Prozent stabil. Die klassische Zielgruppe fiel auf 0,43 Millionen Werberelevante, sodass der Marktanteil auf 12,6 Prozent zurückfiel.