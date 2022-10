Keine Überraschung: ProSieben schiebt «Love is King» aus der Primetime

TV-News

Fortan wird das Datingformat mit Olivia Jones erst nach Mitternacht auf Sendung gehen.

Verlautbarung aus dem #LoveIsKing-Reich: Mit Wirkung zum 27. Oktober wird verfügt, das Lustwandeln der Prinzen & Prinzessinnen unter der Obhut von Queen #OliviaJones künftig zu späterer Stunde zu vollziehen. Das nächste royale Date findet am Do., 00:15 Uhr, auf @ProSieben statt. — ProSieben (@ProSieben) October 22, 2022

Die Sendergruppe von ProSiebenSat.1 hat weiterhin Probleme mit klassischen Reality-Formaten in der Primetime zu bestehen. Die Liste der Sendungen, die in den vergangenen beiden Jahren vorzeitig aus der Primetime weichen mussten, wird länger. Während Sat.1 «Promis unter Palmen» und dessen in diesem Jahr gestarteten Nachfolger «Club der guten Laune» vorweisen kann, hat ProSieben «How Fake Is Your Love?» auf der Haben-Seite, während es «Beauty and the Nerd» in diesem Jahr erst gar nicht ins Programm geschafft hat. Zudem stehen Misserfolge wie «Die Alm» oder ein schwächelndes «Promi Big Brother» zu Buche.Nun wird die Akte durcherweitert, wie ProSieben am Wochenende bestätigte. Via Twitter verkündete der Sender, dass das von Olivia Jones moderierte Format künftig, also ab 27. Oktober, erst ab 0:15 Uhr gesendet werde. Der Schritt ist wenig überraschend, denn die ITV-Produktion fand nie wirklich ihr Publikum. Die Premiere war mit 0,64 Millionen Zuschauern und einem Zielgruppen-Marktanteil von 6,2 Prozent noch die ‚erfolgreichste‘ Sendung. Zuletzt fiel die Sendung auf 0,34 Millionen und mickrige 3,5 Prozent.ProSieben wird stattdessen Filme in der Primetime senden, welche dies genau sein werden, ist bis zur Stunde noch nicht bekannt. Diese Programmierung hat jedenfalls durchaus ein Geschmäckle, schließlich trennte sich der Sender jüngst vom Blockbuster am Sonntagabend, da der Filmnachschub aus Hollywood laut Senderangaben durch die Coronapandemie ins Stocken geraten ist. ProSieben-Zuschauer müssen sich demnach wohl auf Wiederholungen einstellen.