VOD-Charts

Das für viele Fans mäßige Ende hat «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht» die Spitzenposition gekostet. Derweil schwingt sich Produzent Ryan Murphy zu Bestleistungen auf.

Was Shonda Rhimes mit «Bridgerton» und «Inventing Anna» für Netflix im Frühjahr war, ist Ryan Murphy im Herbst. Der Produzent steckt hinter den beiden Serienund, die in dieser Woche eine formidable Leistung lieferten. Dazu aber später mehr: Beginnen wollen wir die wöchentlichen VOD-Charts mit der Comedy-Serie, die zwischen dem 14. und 20. Oktober 2,10 Millionen Mal abgerufen wurde. Das reichte für Platz zehn.Knapp davor kommtins Ziel, die bei Disney+ 2,14 Millionen Mal geklickt wurden. Nach Anfang Oktober ist es für die gelbe Familie aus Springfield erst die zweite Platzierung in den Top10 in diesem Jahr. Anhand der nächsten beiden Titel lässt sich feststellen, dass Halloween nicht mehr weit ist. Rang acht geht mit 2,19 Millionen Views an die Zombie-Serie, während die Horror-Reihe10.000 Abrufe mehr verzeichnete. Laut den von Netflix ausgewiesenen Streamingcharts belegte das am 7. Oktober gestartete «The Midnight Club», so der Original-Titel, mit knapp 50 Millionen Streamingstunden Platz drei der weltweiten Serien-Charts zwischen dem 10. und 16. Oktober.Dennoch gab es laut den Marktforschern von Goldmedia mit diesem Ergebnis hierzulande kein Vorbeikommen an dem Chart-Dauerbrenner. Die nerdige Sitcom brachte es auf eine Bruttoreichweite von 2,90 Millionen. Ein weiterer Sitcom-Klassiker landet auf dem fünften Platz:war in der 42. Kalenderwoche bei 3,16 Millionen Menschen beliebt. Ein weiterer Serien-Klassiker, um den es in den vergangenen Wochen etwas ruhiger geworden ist, ist. Die Krankenhaus-Reihe schnitt diesmal aber gut ab und belegt mit 3,66 Millionen Zuschauern den vierten Rang.Damit kommen wir zu den Medaillen-Rängen und zum angesprochenen Produzenten Ryan Murphy. Dessen Neustart vom 13. Oktober,, kann sich mit einer tollen Premierenwoche 4,87 Millionen Abrufe und damit Bronze sichern. Laut Netflix war «The Watcher» zwischen dem 10. Und 16. Oktober sogar der weltweit erfolgreichste Netflix-Titel mit über 125 Millionen Sehstunden. Damit schlug man in diesem Ranking sogar Murphys zweite Serie, die auf knapp 123 Millionen Stunden kommt. Laut Goldmedia war «Dahmer» aber der beliebteste Streamingtitel in Deutschland und verwies Amazon Prime Videos Dauersiegersogar auf den zweiten Platz. Das «Herr der Ringe»-Sequel holte 5,63 Millionen Views, während für «Dahmer» 5,74 Millionen ausgewiesen wurden.