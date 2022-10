CNN startet Promo für seine neue Morning-Crew

US-Fernsehen

Die Moderatoren Don Lemon, Poppy Harlow und Kaitlin Collins sind die neuen Aushängeschilder des Nachrichtennetworks.

Der von Warner Bros. Discovery-Sender CNN hat eine Reihe neuer Werbespots fürveröffentlicht, die die Moderatoren Don Lemon, Poppy Harlow und Kaitlin Collins bei einem Kaffee zeigen. Dies ist ein erster Blick auf das Trio und ihre Chemie, da der Sender auf ein neues Morgenformat setzt, um in einer der wettbewerbsintensivsten Zeitspannen für Fernsehnachrichten konkurrenzfähiger zu werden."Wir wollen Vertrautheit am Morgen", sagt Ryan Kadro, der CNN-Entwicklungsleiter, der an dem Programm gearbeitet hat. "Wir wollen, dass sich die Zuschauer mit der Sendung wohlfühlen". Das neue Programm startet am 1. November. Damit möchte man vom Kurs des Vorgängers Jeff Zucker abrücken, der sich gerne mit der Trump-Regierung anlegte.Die neuen Werbespots zeigen die Moderatoren in einem Restaurant, wo sie sich gegenseitig kennenlernen und darüber nachdenken, was die Zuschauer von den Morgennachrichten erwarten – ein deutlicher Unterschied zu der Art und Weise, wie CNN seine Programme normalerweise präsentiert. Collins räumt ein, dass sie in der Mittelschule war, als Lemon zum ersten Mal bei CNN auftrat, und die On-Air-Grafiken betonen das Geplänkel des Trios. "Es geht wirklich nur um das Gespräch", sagt Lemon, gekleidet in eine weiße Jacke und einen weißen Rollkragenpullover.Die Show werde als eine Art Dreh- und Angelpunkt für all die Nachrichten dienen, die CNN für die Zuschauer bereithält, sagt Kadro. "CNN hat eine einzigartige Superkraft", stellt er fest: "eine größere Anzahl unglaublich talentierter Reporter, die ihre Geschichten in- und auswendig kennen, und das werden wir nutzen und jeden Morgen zeigen." Letztendlich, sagt er, spiegelt der Name wider, was der Sender von den Zuschauern erwartet: "Haben Sie heute Morgen CNN gesehen? Ich habe heute Morgen CNN gesehen...".