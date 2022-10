Hallmark und Alexa PenaVega schließen Exklusivvertrag

US-Fernsehen

Die Produzenten PenaVega arbeiten schon seit geraumer Zeit mit dem Fernsehkanal zusammen.

Hallmark Media und Alexa PenaVega («Love in the Limelight») und Carlos PenaVega («A Midnight Kiss») haben sich auf einen Rahmenvertrag mit mehreren Filmen geeinigt. "Alexa und Carlos PenaVega sind im Laufe der Jahre ein wichtiger Teil der Hallmark-Familie geworden und wir könnten nicht glücklicher sein, unsere Partnerschaft mit ihnen zu verlängern", sagte Lisa Hamilton Daly, Executive Vice President, Programming, Hallmark Media. "Ob sie nun gemeinsam die Hauptrolle spielen oder ihre eigenen Filme präsentieren, die Energie, Kreativität und Leidenschaft, die sie in jedes Projekt einbringen, ist ansteckend und wir können es kaum erwarten, zu sehen, was vor uns liegt.""Hallmark ist zu einem zweiten Zuhause für unsere Familie geworden. In den letzten vier Jahren haben sie uns die Möglichkeit gegeben, uns als Schauspieler und Produzenten weiterzuentwickeln und gleichzeitig unsere Kinder großzuziehen, auch wenn das bedeutet, die Familie am Set zu haben", so die PenaVegas. "Die Entwicklung von Projekten an ihrer Seite war ein Höhepunkt unserer bisherigen Laufbahn. Wir sind begeistert, dass wir weiterhin Inhalte schaffen können, die familienfreundlich und aktuell sind und gleichzeitig die Kernwerte beibehalten, die wir so sehr lieben. Hallmark ist etwas Besonderes und wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Projekte."Die aus Miami stammende Alexa PenaVega begann ihre Karriere als junges Mädchen 1996 mit dem Kinohit «Twister». Weltweite Bekanntheit erlangte sie durch den 2001 erschienenen Film «Spy Kids» und dessen zwei Fortsetzungen, in denen sie die Rolle der Carmen Cortez spielte. Als Sängerin steuerte PenaVega drei Songs zu den Soundtracks der «Spy Kids»-Filme bei. Carlos PenaVega wurde durch seine Rolle als Carlos Garcia in der erfolgreichen Nickelodeon-Musikkomödie «Big Time Rush» berühmt und zum Kult.