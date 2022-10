«Rote Rosen»: Ideal Kanal heuert in Lüneburg an

TV-News

Die Schauspielerin wird ab Januar zum Cast der ARD-Telenovela dazustoßen.

Die ARD-Telenovelameldet einen Neuzugang. Ideal Kanal wird ab der Folge 3.712, die voraussichtlich im Januar 2023 ausgestrahlt wird, zum Cast der täglichen Serie dazugehören und Dilay Kilic verkörpern. Die Geschichte der Figur dreht sich um die Lovestory zu Simon Dahlmann (Thore Lüthje) und die Frage, ob zwei Menschen, die sozial, kulturell und charakterlich völlig unterschiedlich sind, wirklich zueinander finden können.Dilay Kilic (Kanal) ist nach zwei Jahren Bereitschaftspolizei im Polizeirevier Lüneburg gelandet. Sandra (Theresa Hübchen) nimmt sie mit offenen Armen auf. Die junge Polizistin ist warmherzig und offen, sie lacht gerne und viel. Allerdings nicht im Dienst. Auf Streife ist sie oberkorrekt und hält sich absolut strikt an die Regeln – denn die geben Sicherheit und Stabilität. Mit Hilfe von Sandra schafft sie es, nicht zu verbissen zu sein und einen lässigeren Ton im Dialog mit den Bürgern zu finden. Ihre innere Balance findet sie im Sport – Bahnen schwimmen ist wie Meditation für die 26-Jährige. Ein kreativer Ausgleich zu ihrer Arbeit ist auch das Nähen. Diese Fähigkeit hat sie von ihrer Oma Ceyda gelernt. Dilay ist im Ruhrgebiet großgeworden und mit zwei Kulturen aufgewachsen – ihre Familie stammt aus der Türkei. Seitdem ihre Eltern zurück an die türkische Ägäis gegangen sind, hat sich ihre selbstbewusste Großmutter um Dilay gekümmert.In Lüneburg trifft Dilay nun auf ihre alte Schulfreundin Charlotte (Malene Becker). Die beiden können nach anfänglichen Missverständnissen an ihre Freundschaft anknüpfen. Doch mit Charlottes Bruder Simon wird Dilay einfach nicht warm. Nicht nur ihre Welten, auch ihre Ansichten klaffen meilenweit auseinander. Und trotzdem sucht er ihre Nähe. Dilay gerät in ein Wechselbad der Gefühle. Einerseits mag sie Simon, andererseits ist er ihr, als verwöhnter Spross der Familie Dahlmann, suspekt. Und auch Oma Ceyda, die in der Fabrik der Familie Dahlmann als Näherin arbeitet, appelliert an ihre Enkelin: Es ist keine gute Idee sich "Upstairs" zu verlieben. Doch gegen ihre Gefühle ist sie auf die Dauer machtlos.