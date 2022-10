«Tatort»-Jubiläum knackt die 10-Millionen-Marke

Quotennews

25 Jahren «Tatort» aus Köln und 25 Jahren Ballauf und Schenk. Ihr gestriger Fall, «Spur des Blutes» räumte standesgemäß ab.

Dietmar Bär und Klaus Behrendt ermitteln nun sage und schreibe 25 Jahre gemeinsam vor der «Tatort»-Kamera. Ihr neuster Fall,, führt die Ermittler Max Ballauf und Freddy Schenk in das Kölner Rotlichtmilieu. Der Fall beginnt mit einer Leiche, eine heroinsüchtige Prostituierte, die auf Kölner Straßenstrich angeschafft hatte. Der Fund von Lara Krohn, gespielt von Charlotte Lorenzen, bewegt Ballauf dazu, auf einen sadistischen Freier zu tippen, Schenk gibt sich vorerst schockiert, ob des Zustands der Leiche. Mit Lukas, gespielt von Béla Can Leon, findet sich schnell ein Verdächtiger, wobei auch Zuhälter Mike, Robert Stadlober, und Wohnmobil-Verkäufer Frank Baumgartner, mit auf der Liste der Verdächtigen kommt.Neben Ballauf und Schenk bring die junge Kriminaltechnikerin Natalie Förster, gespielt von Tinke Fürst, den Fall voran. Oder willl sie behindern? Ihre DNA wurde am Fundort der Leiche gefunden. Kam sie bei den Ermittlungen dort hin oder steckt da etwas anderes dahinter? Diesen spannenden 25. Jahre-Jubiläum-Fall wollten starke 10,77 Millionen Zuschauer verfolgen, der Marktanteil lag so bei exzellentem 34,8 Prozent. Die jüngeren Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren ergatterten eine Reichweite von 2,26 Millionen und damit 28,7 Prozent am entsprechenden Markt.Ein guter «Tatort»-Abend, der problemlos alle anderen TV-Formate am gestrigen Sonntag ausstach.schlug sich mit 4,69 Millionen Zuschauern und demnach einem Marktanteil von 15,2 Prozent gut, das Erste war jedoch schlichtweg erfolgreicher. In Sachen jüngere Zuschauer kam das Zweite auf 0,42 Millionen Zuschauer im entsprechenden Alter, der Marktanteil setzte sich hier somit auf 5,3 Prozent fest.