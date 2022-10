ARD dreht dritten «Anna und ihr Untermieter»-Film

TV-News

Im April lief der zweite Film mit Katerina Jacob und Ernst Stötzner, jetzt finden Dreharbeiten zum dritten statt.

Im April erschien der zweite Teil der Komödienreihe, die mit Katerina Jacob und Ernst Stötzner in den Hauptrollen besetzt ist. Eine Zuschauerzahl von 3,76 Millionen und eine Einschaltquote von 13,9 Prozent auf dem Gesamtmarkt waren Grund genug, um die Komödienreihe fortzusetzen. Die Dreharbeiten des dritten Films „Wenn du träumst von Liebe“ (Arbeitstitel) finden aktuell statt. Unter der Regie von Dagmar Seume wird die Komödie nach dem Drehbuch von Martin Rauhaus in Köln bis planmäßig Anfang November 2022 gedreht.Darin schlüpft Katerina Jacob in die Rolle von Anna, während Ernst Stözner den Untermieter Kurtz verkörpert. In weiteren Rollen sind Richy Müller, welcher Godehard spielt, Katharina Schlothauer, Katherina Medvedeva, Nadja Becker, Hannes Hellmann, Max Herbrechter zu sehen. Als Produzentin für Calypso Entertainment fungiert Britt Possardt.Zum Inhalt: Untermieter Kurtz legt sich für Anna mächtig ins Zeug und rüstet die Wohnung von Anna technisch um – alles wird automatisiert und digital steuerbar. Doch statt der erwarteten Begeisterung, ist Anna entsetzt über den modernen Wirrwarr. Weil aber auch sie sich nicht auf Dauer vor den digitalen Herausforderungen des Alltags verschließen kann, bucht Anna trotz anfänglichem Protest kurzentschlossen einen Senioren-Computer-Kurs. Dort lernt sie den äußerst attraktiven Godehard kennen, mit dem sie schon bald – sehr zum Verdruss von Herrn Kurtz sämtliche Alarmglocken klingeln, doch Anna will natürlich nichts von den bedenken ihres Untermieters hören.