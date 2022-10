Quotencheck

In jeder der acht neuen Episoden der zwölften Staffel präsentierten fünf Gründer oder Gründerteams ihre Produkte und versuchten die Investoren damit zu überzeugen.

Ein Faltkajak mit Rucksacksystem, eine Brustwarzenabdeckung, ein teilbares Rollstuhlrad, Spaghetti aus Mango, ein Beckenboden-Trainingsgerät, Düngertücher, ein Therapieball für Demenzkranke oder ein Belüftungssystem für Masken und Helme – bei der zwölften Staffel vonwurden wieder zahlreiche innovative Produkte vorgestellt, um die Investoren von den Ideen zu überzeugen. Als „Löwen“ waren diesmal Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau und Nico Rosberg dabei. Ralf Dümmer und Georg Kofler waren zudem als gemeinsame Investoren zu sehen, nachdem Dümmel seine Firma im vergangenen Oktober an Kofler verkauft hat.Wie schon seit Mitte 2020 liefen die neuen Folgen bei VOX stets montags in der Primetime. Zum Staffelstart schalteten am 29. August 1,67 Millionen Fernsehende ein, was in einem hohen Marktanteil von 7,0 Prozent resultierte. Bei den 0,79 Millionen Jüngeren stand zudem eine hervorragende Quote von 14,5 Prozent auf dem Papier. Eine deutliche Steigerung war eine Woche später bei einer Reichweite von 1,92 Millionen Menschen möglich. So kletterte der Marktanteil hier auf 8,1 Prozent. An diesem Tag verbuchten die 0,88 Millionen Umworbenen mit ausgezeichneten 16,4 Prozent Marktanteil zudem den Staffelbestwert.Dieser war auf dem Gesamtmarkt am 12. September möglich, als 1,96 Millionen Interessenten auf den Sender fanden. Erneut sicherte sich VOX hier eine starke Sehbeteiligung von 8,1 Prozent. Das jüngere Publikum war mit 0,86 Millionen Menschen weiterhin gut vertreten, so dass man noch immer mit 15,1 Prozent Marktanteil punktete. Ab der kommenden Woche stellte sich dann mit 1,72 Millionen Fernsehenden ein leichter Abwärtstrend ein. Dies reichte dennoch weiterhin für eine überzeugende Quote von 7,1 Prozent. Die 0,74 Millionen Werberelevanten fielen nun ein deutliches Stück auf 12,9 Prozent zurück.Am darauffolgenden Montagabend fanden sich noch 1,65 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm ein, was in einem hohen Marktanteil von 6,3 Prozent resultierte. Auch wenn die Reichweite in der Zielgruppe auf 0,76 Millionen Menschen stieg, sank der Marktanteil auf 12,5 Prozent. Am 3. Oktober zogen die 1,73 Millionen Zusehenden wieder leicht auf überzeugende 6,4 Prozent an. Nun waren auch wieder 0,84 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei, wobei die Sehbeteiligung weiterhin bei 12,5 Prozent stagnierte.Der Tiefstwert der Staffel wurde eine Woche später eingefahren, als das Publikum auf 1,52 Millionen Zuschauer schrumpfte. Folglich rutschte der Marktanteil auf gute 6,1 Prozent ab. Die 0,68 Millionen Jüngeren verloren ebenfalls zahlreiche Interessenten, so dass sich der Sender mit 11,4 Prozent Marktanteil zufriedengeben musste. Das Staffelfinale rettete sich mit 1,68 Millionen Fernsehenden wieder ein Stück nach oben, so dass hier starke 6,9 Prozent Marktanteil verbucht wurden. Auch bei den 0,80 Millionen Umworbenen ging es mit einer hervorragenden Quote von 13,6 Prozent nochmal ein deutliches Stück aufwärts.Insgesamt ließen sich im Schnitt 1,73 Millionen Fernsehzuschauer zum Einschalten bewegen, was einem hohen Marktanteil von 7,0 Prozent entsprach. Somit konnte man nicht ganz mit der Staffel im Frühjahr mithalten, die übrigens eine Folge länger war und bei einem Publikum von 1,94 Millionen Menschen noch auf 7,5 Prozent kam. Mit 0,79 Millionen Umworbenen verlor man zudem etwa 100.000 jüngere Interessenten. Hier sank die Quote von zuletzt 14,4 auf weiterhin herausragende 13,6 Prozent.