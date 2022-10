Primetime-Check

Wie lief es für die Kuppelshows in Sat.1 und bei RTL? Konnte ein ARD-Doku über Russland überzeugen?

Das Erste strahlte zur besten Sendezeit die Dokumentationaus, für die sich 3,03 Millionen Zuschauer interessierten. Der Marktanteil lag bei soliden 11,0 Prozent. Mit 0,70 Millionen 14- bis 49-Jährigen kam die blaue Eins auf starke 11,1 Prozent Marktanteil.undsorgten ab 21:00 Uhr für 3,28 und 2,73 Millionen Zuschauer, was den Gesamtmarktanteil auf 12,7 und 13,7 Prozent steigen ließ. Auch beim jungen Publikum blieb der öffentlich-rechtliche Sender weiter gefragt, es standen Marktanteile von 10,7 und 10,6 Prozent zu Buche. Die größte Reichweite des Abends verzeichnete das ZDF mit dem Film, den 4,20 Millionen Zuschauer sehen wollten. Dies sorgte für einen Marktanteil von 15,5 Prozent. Es schalteten aber nur 0,27 Millionen Jüngere ein, sodass der Mainzer Sender bei 4,3 Prozent stecken blieb.sowie dasließen die Reichweite auf 2,74 und 1,93 Millionen Zuschauer sinken. Ab 21:43 Uhr wies die AGF unterdurchschnittliche Marktanteile von 11,2 und 9,3 Prozent aus. Bei den Jüngeren kam man auf 4,6 und 5,4 Prozent.RTL räumte mitab und kam auf 3,69 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, darunter 0,96 Millionen Umworbene. Der Marktanteil der beim Gesamtpublikum lag bei starken 13,9 Prozent. In der Zielgruppe erreichte man 15,5 Prozent.undgenerierten danach noch 2,09 und 1,53 Millionen Zuschauer sowie 11,0 und 11,7 Prozent in der Zielgruppe. Ebenfalls gut performtein Sat.1, das mit 10,2 Prozent Marktanteil einen neuen Staffelbestwert einfuhr. Insgesamt waren 1,20 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher dabei. Bei VOX debütiertevor 1,04 Millionen Zuschauern, die für eine Zielgruppenquote von 6,2 Prozent sorgten.ProSieben strahlte die Dokuaus, die 0,41 Millionen Zuschauer sahen. Der Marktanteil lag bei mageren 5,0 Prozent.ließ die Werte auf 0,25 Millionen und 3,3 Prozent sinken.lockten 0,46 und 0,40 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI, sodass der Grünwalder Sender auf 3,8 und 3,6 Prozent Marktanteil kam. Mitgenerierte Kabel Eins eine Reichweite von 1,27 Millionen Zuschauern, die Marktanteile beliefen sich auf formidable 5,2 Prozent bei allen und 6,0 Prozent bei den Werberelevanten.