«HipHop  The Future Is Female»: RTL+ startet Doku-Reihe über sechs Nachwuchsrapperinnen

Ab Ende November dreht sich bei RTL+ alles um die Rolle der Frauen in der Zukunft des Hip-Hops.

Der Streamingdienst RTL+ möchte mit der Doku-Reiheab dem 25. November Einblicke in das Leben von sechs aufstrebenden Sängerinnen und Rapperinnen geben. Babyjoy, Lia Sahin, Eunique, Becks, Alica Awa und Chan Le zeigen den Zuschauenden ihre Welt sowie ihre Art und Weiße, bestehende Strukturen in der Hip-Hop-Branche aufzubrechen. «HipHop – The Future Is Female» befasst sich sowohl mit den Zielen der Texte als auch damit, was die weibliche Seite des deutschen Hip-Hops auszeichnet. Die sechs Episoden widmen sich jeweils einer Künstlerin.Neben den Newcomerinnen kommen mit Sabrina Setlur, Nura, Kitty Kat, Jennifer Weist, Joy Denalane und Sookee auch sechs prominente Musikerinnen zu Wort, die als Frauen in der Hip-Hop-Szene bereits Pionierarbeit geleistet haben. Im Gespräch mit dem Musik-Nachwuchs werden nicht nur die Unterschiedlichen Musikstile der Künstlerinnen thematisiert: Dier Frauen widmen sich auch überholten Schönheitsidealen und reflektieren, wie sie Konflikte bewältigen und trotzdem das Leben feiern.Die Doku-Reihe ist eine Produktion der Film Five GmbH für RTL+. Um den Release der Doku gebührend zu feiern, findet im RTL Audio Center in Berlin am Abend des 25. Novembers ein Konzert mit den Künstlerinnen Babyjoy, Eunique und Lia Sahin statt. Neben den drei Musikerinnen sind ebenfalls Becks und Chan Le vor Ort sowie weitere Gesichter der Doku.