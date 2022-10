Nach dem Tod von Leslie Jordan: «Call me Kat» in Pause

Köpfe

Der Star zahlreicher «Will & Grace»-Gastauftritte kam bei einem Autounfall ums Leben. Daher wird eine Fox-Produktion vorerst gestoppt.

Die Produktion von Staffel drei vonwird nach dem Tod von Leslie Jordan pausieren. Der Schauspieler starb am Montag im Alter von 67 Jahren bei einem Autounfall. Staffel drei wird derzeit auf Fox ausgestrahlt und feierte ihre Premiere am 29. September. Seit der Premiere der Comedyserie im Jahr 2021 spielte Jordan die Hauptrolle des Phil, des Chefbäckers in Kats (Mayim Bialik) Café, der in der ersten Staffel noch Single war. In Episode sieben der dritten Staffel, die am 10. November ausgestrahlt wird, bekommt er seine erste große Liebe, einen Mann namens Jalen, gespielt von John Griffin in einem Gastauftritt.Sowohl Fox Entertainment als auch Warner Bros. Television, die «Call Me Kat» produzieren, gaben nach Jordans Tod Erklärungen ab."Wir sind schockiert und am Boden zerstört über das heutige tragische Ableben von Leslie Jordan", heißt es in der Fox-Erklärung. "Leslie war weit mehr als ein mit dem Emmy ausgezeichnetes komödiantisches Talent, mit dem wir über all die Jahre zusammen gelacht haben. Er war der liebenswürdigste Mensch, den man sich vorstellen kann, der einfach jeden Raum erhellte und Millionen von Menschen auf der ganzen Welt pure Freude und ein breites Lächeln bescherte. Als echter Südstaaten-Gentleman hatte Leslie eine ansteckende Ausgelassenheit, einen unauslöschlichen Sinn für Humor und hat uns mit unzähligen schönen Erinnerungen beschenkt, die für immer bleiben werden. In unserer Trauer über diese traurige Nachricht möchten wir auch Leslies Familie, seinen Freunden und Fans, die ihm so sehr am Herzen lagen, unser tiefstes Mitgefühl aussprechen."In der Erklärung von WBTV heißt es: "Warner Bros. Television ist erschüttert über den tragischen und plötzlichen Verlust unseres lieben Freundes Leslie Jordan. Leslie war ein außergewöhnlicher Mensch und ein außergewöhnliches Talent. Er hat Fans auf der ganzen Welt Freude bereitet. Unsere Gedanken sind in dieser Zeit bei seiner Familie, seinen Freunden und Fans."