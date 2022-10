Henry Cavill: 'Ich bin zurück als Superman'

Kino-News

Die Fans der Superhelden-Filme dürfen sich freuen, denn Warner Bros. hat den Schauspieler wieder unter Vertrag genommen.

Henry Cavill postete am Montag in den sozialen Medien, dass er "zurück als Superman" ist, nachdem er in der Post-Credits-Szene von «Black Adam» zu sehen war, der am Freitag weltweit 140 Millionen Dollar einspielte. "Ich wollte warten, bis das Wochenende vorbei ist, bevor ich das poste, weil ich euch allen die Chance geben wollte, «Black Adam» zu sehen", sagte Cavill in einem Video auf seinem Instagram-Feed. "Aber jetzt, wo viele von euch es gesehen haben, wollte ich es offiziell machen: Ich bin zurück als Superman."Cavill sagte, sein «Black Adam»-Cameo und das Bild von ihm im Superman-Anzug, das in dem Instagram-Video zu sehen ist – aufgenommen von «Black Adam»-Produzent Hiram Garcia – "sind nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird." Weitere Details nannte der 39-jährige Schauspieler nicht, bedankte sich aber bei den Fans für ihre begeisterte Reaktion auf seine Rückkehr als letzter Sohn von Krypton. "Danke für eure Unterstützung und danke für eure Geduld", sagte Cavill. "Ich verspreche, dass sie belohnt werden wird."Cavill verkörperte seinen Superman erstmals vor fast zehn Jahren in «Man of Steel» aus dem Jahr 2013. Seitdem hat er den Sohn von Krypton nur eine Handvoll Mal gespielt: 2016 in «Batman v Superman: Dawn of Justice», 2017 in «Justice League» , 2021 in «Zack Snyder's Justice League» und in einem kurzen Post-Credits-Cameo in «Black Adam». (Superman als Figur tauchte am Ende von «Shazam!» aus dem Jahr 2019 auf, aber Cavill spielte die Rolle nicht, die vom Hals abwärts gedreht wurde).