Disney+ schnappt sich weltweiten «Doctor Who»-Rechte

Der Streamingdienst aus Burbank hat mit der BBC einen Rahmenvertrag unterzeichnet. In Großbritannien und Irland bleibt natürlich die BBC am Zug.

Nach einer Vereinbarung zwischen der BBC und Disney Branded Television wird die beliebte britische Sci-Fi-Serie exklusiv auf dem Streaming-Dienst außerhalb Großbritanniens und Irlands zu sehen sein. Weihnachten 2023 wird «Sex Education»-Star Ncuti Gatwa die Kontrolle über die TARDIS übernehmen, die nächsten drei Episoden, die zum 60. Jubiläum im November 2023 laufen, werden mit David Tennant besetzt."Ich liebe diese Serie, und das ist das Beste aus beiden Welten - mit der Vision und der Freude der BBC und Disney+ zusammen können wir die Tardis rund um den Planeten bringen und eine neue Generation von Fans erreichen, während unsere traditionelle Heimat fest bei der BBC in Großbritannien bleibt", sagte Showrunner Russell T. Davies. Die neuen Episoden werden ab Ende 2023 auf BBC und Disney+ für Fans in aller Welt zu sehen sein. Unklar ist, was mit den vielen alten Folgen passiert.Charlotte Moore, Chief Content Officer der BBC, ergänzte: "Wir sind begeistert, diese aufregende globale Partnerschaft mit Disney bekannt zu geben, die der perfekte Partner sind, um diese sehr britische Serie in den Rest der Welt zu bringen. Russell T. Davies' Vision für «Doctor Who» war schon immer nicht von dieser Welt, und wir setzen uns dafür ein, dass die Zuschauer auf der ganzen Welt die Gelegenheit bekommen, die epischen Abenteuer des Doktors in dem Umfang und mit dem Ehrgeiz zu erleben, den sie verdienen. Die Zusammenarbeit mit Disney wird die Serie zu noch größeren Höhen führen und ein neues Publikum erreichen - es ist also eine äußerst aufregende Zeit für die Fans in Großbritannien und auf der ganzen Welt."Alisa Bowen, Präsidentin von Disney+ , betont: "Wir sind begeistert von der Möglichkeit, neue Staffeln dieser beliebten Serie exklusiv auf Disney+ zu zeigen und die Serie der nächsten Generation von Zuschauern in mehr als 150 Märkten auf der ganzen Welt vorzustellen. Die Serie ist eine perfekte Ergänzung zu unserem ständig wachsenden Katalog globaler Inhalte, der Disney+ weiterhin zur Heimat für außergewöhnliche Geschichten macht."