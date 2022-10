«Welt Gesundheit»: Welt schickt Streeck und Lehfeldt gemeinsam auf Sendung

TV-News

Schon in dieser Woche ist das neue Gesundheits-Magazin Teil des Programms des Nachrichtensenders.

Der Nachrichtensender Welt hat mitein neues Gesundheitsmagazin für den Freitagvorabend angekündigt. Die wöchentliche Sendung wird von Welt-Moderatorin Franca Lehfeldt und dem Bonner Virologen Hendrik Streeck moderiert. Die erste Sendung ist bereits für den kommenden Freitag, 28. Oktober, um 17:40 Uhr geplant. Thema der Sendung ist „Geschlechtskrankheiten“.Insgesamt sind zehn Ausgaben von «Welt Gesundheit» geplant, in denen Lehfeldt und Streeck unterschiedliche medizinische Probleme und Phänomene erklären, wichtige Gesundheitsfragen aufgreifen und das TV-Publikum auf den neuesten Stand der Forschung bringen sollen. Die weiteren Folgen befassen sich mit dem Immunsystem, dem Placebo-Effekt, dem Herz, Impfungen, Tuning für den Körper, Vorsorgeuntersuchungen, der Psyche, Alzheimer und Demenz sowie Suchterkrankungen.„Gesundheitsthemen stehen aus gutem Grund im Fokus des öffentlichen Interesses. Als Wissenschaftsexperte für «Welt Gesundheit» freue ich mich darauf, dem Publikum medizinische Informationen und komplexe Zusammenhänge verständlich zu präsentieren“, wird Hendrik Streeck in einer Mitteilung des Senders zitiert.Franca Lehfeldt fügt an: „Viele Krankheiten werden noch immer stigmatisiert und öffentlich nicht ausreichend diskutiert. Mit «Welt Gesundheit» wollen wir die Zuschauer über wichtige Gesundheitsthemen informieren und wissenschaftliche Sachverhalte vorurteilsfrei erklären.“