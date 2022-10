«Black Beauty»-Regisseurin will Wildpferde-Behandlung überprüfen

US-Fernsehen

Ashley Avis plant einen neuen Dokumentarfilm, der sich mit der amerikanischen Regierung anlegen wollte.

Die Regisseurin Ashley Avis adaptierte den Roman «Black Beauty» von Anna Sewell und entschied sich einen wilden Mustang aus den Onaqui-Bergen in Utah in die Produktion aufzunehmen. Bei der Recherche für den Film stieß Avis auf die umstrittene Art und Weise, wie Regierungsbeamte mit den 80.000 Wildpferden umgehen, die derzeit auf 245 Millionen Hektar öffentlichem Land leben.Sie beschloss, einen Dokumentarfilm mit dem Titelzu drehen, der die Bemühungen des Bureau of Land Management untersucht, diese Pferde zu entfernen und in Gefangenschaft zu halten, um Platz für Millionen von Rindern und Schafen zu schaffen, die auf demselben Land weiden sollen. "Ich bin mit Pferden aufgewachsen, und ich liebe Pferde", sagt Avis. "Aber ich hatte keine Ahnung, dass das passiert. Und das ist beunruhigend, denn wenn die Pferdeleute nichts davon wissen, was ist dann mit der Allgemeinheit?""Ich bin mit Pferden aufgewachsen, und ich liebe Pferde", sagt Avis. "Aber ich hatte keine Ahnung, dass das passiert. Und das ist beunruhigend, denn wenn die Pferdeleute nichts davon wissen, was ist dann mit der Allgemeinheit?" Die Behörde behauptet, sie tue dies, um sicherzustellen, dass die Pferde nicht übervölkert werden oder um zu verhindern, dass sie den Lebensraum von Wildtieren wie dem Salbeihuhn dezimieren. Avis argumentiert jedoch, dass diese Begründungen immer wieder wechseln und falsch sind."Sie kommen immer wieder mit neuen Begründungen an", sagt sie. "Sie müssen unter die Lupe genommen werden, weil sie ihre Begründungen so oft ändern". Avis und ihr Team verbrachten vier Jahre damit, genau das zu tun, und irgendwann gelang es ihnen, eine der Razzien der Regierung zu filmen. Die Aufnahmen zeigen, wie die Behörden die Pferde mit Hubschraubern eintreiben, ein Vorgehen, das die Tiere laut dem Film in Angst und Schrecken versetzt und dazu führt, dass sich einige von ihnen Beine und Hälse brechen. "Wir haben uns so sehr bemüht, die Verwüstung einzufangen, die wir beim Anblick dieses Films empfanden", sagt Avis. Noch sucht der Film nach einem Verleiher.