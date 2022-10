Staffel drei: «Parlament» wird fortgesetzt

TV-News

von Ardit Zogjani 25. Oktober 2022, 12:32 Uhr

Von der deutsch-französischen Serie werden aktuell neue Folgen gedreht – noch bevor die zweite Staffel im linearen Fernsehen ausgestrahlt wurde.

Fans der ARD-Seriekönnen seit Montag die zweite Staffel in der ARD Mediathek des ARD genießen. Nun folgen weiter positive Nachrichten: Aktuell laufen die Dreharbeiten für dritte Staffel, wie der Hauptdarsteller Xavier Lacaille auf seinem Instagram-Kanal verrät. Der französische Branchendienst ‚Konbini‘ hatte zuerst darüber berichtet.Bis zum 12. Dezember sollen die Dreharbeiten wieder in Straßburg und Brüssel andauern, dort werden die jungen parlamentarischen Mitarbeiter mit neuen Abenteuern konfrontiert. Die neuen Folgen erzählen von Samy (Xavier Lacille), wie er die Karriereleiter aufsteigt und politischer Berater wird. Erneut soll es handlungstechnisch um absurde Spielchen und Tiefschläge gehen, mit denen die Arbeiter des Europäischen Parlaments konfrontiert werden. Dies weitet sich bis zu einem diplomatischen Krieg zwischen dem Parlament und der Kommission aus. Es soll auch laut Noé Debré, der die deutsch-französische Produktion kreiert hat, um die nicht unwichtige Frage von Zynismus in der Politik gehen.Bis die dritte Staffel erscheint, wird es aber noch etwas dauern. Die zweite Runde, die ab dem kommenden Montag, 31. Oktober, beim Spartensender One ab 20:15 Uhr ausgestrahlt wird, handelt zunächst von Samy, der auf der Suche nach einem Job ist. Mit dem arroganten Habitus eines „alten Hasen“ meint er diesmal, alles im Griff zu haben. Gemeinsam mit seiner neuen Chefin Valentine Chantel (Georgia Scalliet) arbeitet er am „Blue Deal“, ein Gesetzespaket, das den Schutz der Meere im Sinn hat. Doch der Politiker holt sich mit Gesine, verkörpert durch Martina Eitner-Acheampong, Valentines größter Konkurrentin ins Team. Neben Eitner-Acheampong gehört auch erstmals Johann von Bülow («Mord mit Aussicht») zum Cast der Serie. In weiteren Hauptrollen werden wieder Lucas Englander und William Nadylam zu sehen sein.