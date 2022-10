«Maari  Abenteuer am Riff» bald bei KiKA

TV-News

Der Kindersender möchte mit der neuen Vorschulserie Kinder auf die Umwelt aufmerksam machen

Ab 28. Oktober wird die Kinderserieerstmals ausgestrahlt. KiKA zeigt die 20-teilige Vorschulserie täglich um 18:40 Uhr. Alle Folgen können in der KiKANINCHEN-App, auf kikaninchen.de und in der Vorschul-Welt abgerufen werden. Dort sind außerdem Beschäftigungsideen und Spiele zu finden. Die Serie wurde von Bigchild Entertainment GmbH im Auftrag von KiKA produziert. Silvia Keil und Peter Morgenstern führen die Redaktion.Die 3D-Animationsseerie greift Themen wie die Verschmutzung der Meere und Freundschaft auf und richtet sich an Drei- bis Sechsjährige. «Maari – Abenteuer am Riff» handelt von den Abenteuern von Maari und ihrer Freundesgruppe.Zum Inhalt: Wo auch immer es eine Herausforderung am Blaubucht-Riff gibt, sind Maari, die Schildkröte Tuts und der Krebs Fin zur Stelle. Gemeinsam können sie jedes Problem lösen, denn mit Maari im Team sind sie unschlagbar. Sie kann mit ihren acht Armen nicht nur überall mit anpacken, sondern hat in ihrem Täschchen auch immer alles parat, was sie und ihre Freunde gerade brauchen. Wenn Maari, Fin und Tuts in der Nähe sind, kann dank ihrer genialen Ideen nichts mehr schiefgehen. Das Motto der drei lautet nicht umsonst: Tentakel, Flosse, Schere – das beste Team der Meere.