Free-TV-Premiere der elften «The Walking Dead»-Staffel nur mäßig gefragt

Quotennews

«Südklinin am Ring» legt am Nachmittag derweil einen Fehlstart hin.

Die Zombie-Seriezählt hierzulande zu den beliebtesten Streamingtiteln, RTLZWEI zeigte in den vergangenen Tagen die letzten Folgen der zehnten Staffel, die am späten Abend für beachtliche Quotenerfolge sorgten. Seit Freitagabend liefen insgesamt sieben Folgen, die vor allem am Freitag und Samstag mit bis zu 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugen konnten. Am Sonntag fiel das Ergebnis hingegen mager aus und die Doppelfolge brachte es ab kurz vor Mitternacht nur auf 2,4 und 1,4 Prozent. Die Arbeitswoche warf wohl zu große Schatten voraus.Am Montag erfolgte nun eben der Start in Staffel elf, den ab 0:17 Uhr 0,12 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten. Die zweite Folge sahen ab 1:07 Uhr noch 0,10 Millionen Serien-Fans. Die Marktanteile bewegten sich insgesamt bei akzeptablen 1,9 und 2,4 Prozent. In der Zielgruppe generierten 0,05 und 0,04 Millionen 14- bis 49-Jährige relative Sehbeteiligungen von ausbaufähigen 3,2 und 3,8 Prozent. Logisch waren um diese Sendezeit nicht die größten Reichweiten zu erwarten, doch die Quoten hätten zumindest auf Senderschnitt steigen können.Dass es nicht so kam, lag auch am mageren Vorlauf. Zur besten Sendezeit ersetztenden auf den Samstagvorabend verschobenen Neustart «Skate Fever», der nur auf 2,1 und 1,9 Prozent kam. Die „schrecklich glamouröse Familie“ bescherte dem Reality-Sender dagegen leicht verbesserte 3,8 und 3,6 Prozent bei den Umworbenen. Insgesamt beliefen sich die Reichweiten der beiden Wiederholungen auf 0,46 und 0,40 Millionen. Ein ebenfalls altes-Doppel ab 22:15 Uhr markierte 0,46 und 0,45 Millionen Zuschauer sowie 3,5 und solide 4,4 Prozent in der Zielgruppe.Am Nachmittag startete im RTLZWEI-Programm, das der Grünwalder Reality-Sender von Sat.1 geerbt hat. Währendbei Sat.1 um 15:00 Uhr 0,68 Millionen Zuschauer und Marktanteile von 6,9 und 6,8 Prozent einfuhr, kam «Südklinik am Ring» bei RTLZWEI ab 16:05 Uhr auf 0,21 Millionen Zuschauer, darunter 40.000 Jüngere. Die Marktanteile lagen bei mäßigen 1,9 Prozent bei allen und schwachen 2,5 Prozent bei den Jüngeren. Im Anschluss gab es eine neue Folge vonzu sehen, die bei 0,18 Millionen beliebt war. Der Marktanteil sank auf 1,4 Prozent, auch in der Zielgruppe ging es abwärts auf mickrige 1,4 Prozent. Erst mitging es für RTLZWEI aufwärts. Die Soap bracht es ab 19:05 Uhr auf 0,37 Millionen Zuschauer und einen Zielgruppenanteil von 4,0 Prozent.tat sich zuvor weiterhin schwer und erreichte nur 0,19 Millionen Menschen sowie 2,1 Prozent bei den Umworbenen.