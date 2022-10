«Willkommen bei den Reimanns» weiter in der Quoten-Achterbahn

Quotennews

So wirklich konstant liefert Konny Reimann mit «Willkommen bei den Reimanns» nicht ab. Wenn auch nahezu immer die Million-Marke bestehen bleibt.

Ein weiterer Sonntag mitkommt bei den Kabel Eins-Zuschauern gut an. Und doch kann das Niveau der Vorwoche nicht gehalten werden, erneut. Vom Start weg, als am 25. September 1,16 Millionen Zuschauer einschalteten, fiel das Format auf 0,99 Millionen ab. Woche drei verbesserte das Bild knapp auf 1,06 Millionen und zuletzt kamen 1,26 Millionen Zuschauer zustande, nur damit gestern mit 1,17 Millionen das Interesse wieder etwas zurückging. Der Marktanteil sank damit von zuletzt 4,5 auf 4,0 Prozent. In Gänze hält das Format also die 1-Million-Marke, wirklich konstant ist man aber nicht.Immerhin hält die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen den zuletzt einsetzenden positiven Trend. Von 0,33 Millionen Umworbenen ging es über 0,42 und 0,44 auf gestern 0,47 Millionen nach oben. Für einen besseren Marktanteil als in der Vorwoche reichte es hingegen nicht, erneut kam das Primetime-Format auf 6,4 Prozent. Mit dieser Leistung ist das Auswanderer-Format mit Abstand die erfolgreichste Platzierung bei Kabel Eins am gestrigen Sonntag.Vor dem Abend blieb jedes Format, bis auf dieunter 0,5 Millionen Zuschauern, im Anschluss an die Primetime liefvor noch 0,52 Millionen Fernsehenden. Der Marktanteil sank auf 3,6 Prozent, während in der Zielgruppe 5,6 Prozent gehalten wurden und 0,2 Millionen Umworbenen verweilten.