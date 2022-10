Keine Chance für Silbereisen-Show

Quotennews

Zumindest in der Primetime ließ der ZDF-Krimi die Silbereisen-Show im Ersten geradezu links liegen. Erst später am Abend ließ Mainz nach.

Und wieder eine Schlager-Show mit Florian Silbereisen.wollte am Samstagabend, natürlich moderiert von Flori, begeistern. Moment, «Auf die nächsten 100!»? Genau, es war nicht das 100. Jubiläum des Schlagers, nein, nein, es war die 100. Show von Silbereisen. Der Moderator lud also zum gepflegten sich selbst feiern, warum auch nicht. Die Schlager-Elite kam - Jürgen Drews, Thomas Anders, Nena als Überraschungsgast, natürlich fehlte Helene Fischer, auch wenn die Schlager-Größen kein Paar mehr zu sein scheinen, nicht. Es wurde gesungen, es wurde gelacht, Silbereisen kämpfte hier und da mit den Tränen und mit 4,74 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, lief der Abend gar nicht schlecht. Der Marktanteil von 19,5 Prozent weiß zu gefallen, die jüngeren Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren präsentierte sich mit 9,9 Prozent und einer Reichweite von 0,56 Millionen ebenfalls im Grünen Bereich.Vom großen Trubel, der statt in der Dortmunder Westfalenhalle in den Leipziger MCA Studios stattfand, war das ZDF vollkommen unbeeindruckt. Mit der gewohnten Samstags-Zuschauerschaft im Rücken holte Mainz eine Reichweite von 6,73 Millionen mitab. Zwischen 20:15 Uhr und 21:45 Uhr lag der ZDF-Marktanteil damit bei bockstarken 25,2 Prozent. Auch die 14- bis 49-Jährigen wollten eher Spannung als Schlager - es ergaben sich 0,64 Millionen jüngere Zuschauer und damit ein Marktanteil von 10,8 Prozent.Erst im Laufe des Abends ließ Mainz dann nach.von 1,72 Millionen Zuschauern und 0,32 Millionen Jüngeren. Die Marktanteile präsentierten sich mit 10,8 und 7,7 Prozent.