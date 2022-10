Rundschau

«The Watcher» könnte der kulinarische Leckerbissen dieser Ausgabe sein, aber «The Bear» hat auch seine eigenen guten Zutaten.

«The Watcher» (seit 13. Oktober bei Netflix)

«High School» (seit 14. Oktober bei Freevee)

«Argentina, 1985» (seit 21. Oktober bei Amazon Prime)

«Barbaren» (seit 21. Oktober bei Netflix)

«The Bear» (seit 5. Oktober bei Disney+)

Rätselhafte Briefe, seltsame Nachbarn und finstere Drohungen. Nach ihrem Einzug in ein Traumhaus in den Vororten einer amerikanischen Stadt realisiert eine Familie, dass sie einen Albtraum geerbt hat.Die Serie basiert auf den Bestseller-Memoiren der Musikerinnen Tegan und Sara Quin und ist eine Geschichte über die Suche nach der eigenen Identität – eine Reise, die noch komplizierter wird, wenn man einen Zwilling hat, dessen Kampf und Selbstfindung der eigenen so sehr ähnelt wie die eigene. Vor dem Hintergrund der Grunge- und Rave-Kultur der 90er Jahre erzählt die Serie von den parallelen und widersprüchlichen Erinnerungen der Schwestern, die in einem anderen Hausflur aufwuchsen.«Argentina, 1985» ist inspiriert von der wahren Geschichte von Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo und ihrem jungen Anwaltsteam, das als David gegen Goliath kämpfte. Unter ständiger Bedrohung wagten sie es, die blutigste Militärdiktatur Argentiniens gegen alle Widerstände und in einem Wettlauf gegen die Zeit zu verfolgen, um den Opfern der Militärjunta Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.Ein Jahr nach der Varusschlacht wird ein neuer römischer General in Germanien eingesetzt, während Ari König aller Stämme werden will – stünde da nicht ein Rivale im Weg.Das Format dreht sich um Carmen „Carmy“ Berzatto (Jeremy Allen White), einem jungen Koch aus der gehobenen Gastronomie, der nach einem herzzerreißenden Todesfall in seiner Familie nach Chicago zurückkehrt, um den Sandwich-Laden seiner Familie – „The Original Beef of Chicagoland“ – zu führen. Ganz anders als gewohnt, muss Carmy den Spagat zwischen den erdrückenden Realitäten eines Kleinunternehmens, seinen willensstarken und aufmüpfigen Küchenmitarbeitern und seinen angespannten familiären Beziehungen schaffen und sich gleichzeitig mit den Auswirkungen des Selbstmordes seines Bruders auseinandersetzen.