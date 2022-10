Snap verfehlt angepeilten Umsatz

Wirtschaft

Im dritten Quartal machte das Unternehmen der Social-Media-App einen Umsatz von 1,1,28 Milliarden US-Dollar.

Snap, die Muttergesellschaft von Snapchat, hat die bereits gesenkten Umsatzerwartungen der Wall Street für das dritte Quartal knapp verfehlt und meldete einen Umsatzanstieg von sechs Prozent – das langsamste Wachstum seit dem Börsengang. Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatz von 1,128 Milliarden US-Dollar, die Analysten an der Wall Street hatten im Durchschnitt mit einem Umsatz von 1,14 Mrd. US-Dollar gerechnet.Der Nettoverlust betrug 360 Millionen Dollar, einschließlich Restrukturierungskosten in Höhe von 155 Millionen Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 72 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Ende August entließ Snap 20 Prozent seiner Belegschaft, fast 1.300 Mitarbeiter, und kündigte die Einstellung mehrerer Initiativen an, darunter die Beendigung von Snapchat-Originalserien.Das Nutzerwachstum von Snapchat übertraf das Umsatzwachstum. Die durchschnittliche Anzahl der täglich aktiven Nutzer der App lag im 3. Quartal bei 363 Millionen, 16 Millionen mehr als im Vorquartal (347 Millionen) und 19 Prozent mehr als im Vorjahr. Darüber hinaus teilte das Unternehmen mit, dass Snapchat+, der 3,99 US-Dollar pro Monat teure Abo-Service für exklusive, experimentelle und Vorab-Funktionen, im dritten Quartal mehr als 1,5 Millionen zahlende Abonnenten hatte (nachdem er am 15. August die Millionen-Grenze überschritten hatte) und nun in über 170 Ländern angeboten wird."In diesem Quartal haben wir Maßnahmen ergriffen, um unser Geschäft weiter auf unsere drei strategischen Prioritäten zu fokussieren: das Wachstum unserer Community und die Vertiefung ihres Engagements mit unseren Produkten, die erneute Beschleunigung und Diversifizierung unseres Umsatzwachstums und die Investition in Augmented Reality", sagte Snap-CEO Evan Spiegel in einer vorbereiteten Erklärung. Das DAU-Wachstum von Snapchat "erweitert weiterhin unsere langfristigen Möglichkeiten, während wir uns in diesem volatilen makroökonomischen Umfeld bewegen."