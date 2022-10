Neuer Sendeplatz: «Marie fängt Feuer» startet schlecht

Quotennews

Die Reihe mit Christine Eixenberger hat einen neuen Sendeplatz und soll auf dem «Bergdoktor»-Sendeplatz begeistern.

Bislang war die ZDF-Reiheam Sonntagabend beheimatet und erreichte bis zu 5,03 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Da die Reihe sich allerdings eher in Richtung Action statt Heimatfilm entwickelt, verlegte das ZDF die Sendung auf den «Die Bergretter»/«Der Bergdoktor»-Sendeplatz am Donnerstagabend.Die erste von vier neuen Folgen, in der eine Pflegemutter mit dem Kind in den Bergen verschwindet, wollten lediglich 3,21 Millionen Fernsehzuschauer sehen, die Produktion mit Christine Eixenberger, Stefan Murr, Saskia Vester und Wolfgang Fierek verzeichnete einen Marktanteil von enttäuschenden 12,3 Prozent. Die Regiearbeit von Katrin Schmidt sicherte sich 0,27 Millionen junge Menschen, das Buch von Hans Hofer verbuchte nur 4,6 Prozent.Eine neue-Folge, in der Sanna Englund, Matthias Schloo und Rhea Harder-Vennewald vor der Kamera standen, erreichte 3,78 Millionen Zuschauer, die Geschichte „Nulllinie“ sicherte sich 15,4 Prozent. Die Sendung, die von Jochim Scherf verfasst wurde, sicherte sich nur 4,4 Prozent Marktanteil. Es wurden bei der Arbeit von Nico Zavelberg 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährige erreicht.Die Folge „Vergissmeinnicht“ vonlockte auf dem 18-Uhr-Slot 3,53 Millionen Menschen an. 20,7 Prozent der Zuschauer wollten wissen, wer den pensionierten Strafrichter Rainer Springer in seinem Haus erschossen hat. Die Folge von Stephen Wuschansky, die von Claudia Jüptner-Jonstorff umgesetzt wurde, hatte 0,18 Millionen junge Zuschauer und verzeichnete 5,9 Prozent Marktanteil.