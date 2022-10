«Mensch Retter» reicht Sat.1 nicht das Wasser

Quotennews

Der Start der zweiten Staffel des RTLZWEI-Formats konnte sich nicht wirklich durchsetzen.

Der Fernsehsender RTLZWEI hat am Donnerstag seine eigene Notfallmedizinerin im Programm. Der Angriff auf Sat.1 war allerdings kein großer Erfolg. Helidoc Dr. Britta Raitschew, die mit ihrem Team in und um Kiel agiert, war inzu sehen. Der Auftakt der zweiten Staffel sorgte um 20.15 Uhr für 0,38 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich einen Marktanteil von 1,5 Prozent.Auch Kinderarzt Dr. Simon Brosseder aus Chiemgau wurde bei seiner Arbeit portraitiert. Die Produktion ist recht aktuell, denn der gebürtige Münchner arbeitete zwei Wochen auf dem Oktoberfest und bekam Patienten im 15-Minuten-Takt vorgesetzt. 0,17 Millionen junge Zuschauer verfolgten die Dokumentation, die bei den Umworbenen einen Marktanteil von schlechte drei Prozent einholte. Im Anschluss sicherte sich eine alte-Folge noch 3,6 Prozent.Beibegleitete man die Ärztin unter anderem auf einer Wellnesstour mit ihren Freundinnen. Außerdem zeigte Sat.1 Dr. Carola Holzner bei Fällen, bei denen es kein Happy End gab. 1,00 Millionen Zuschauer waren am Donnerstag dabei und verhalfen dem Bällchensender zu 4,0 Prozent Marktanteil. Mit 0,35 Millionen jungen Menschen fuhr man 6,3 Prozent Marktanteil ein. Im Anschluss sicherte sichnoch 4,4 Prozent bei den Werberelevanten.