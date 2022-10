Comic-Laden

Lemmy und Coach Malone stranden auf dem Weg zu einem Turnier mitten im US-Bundesstaat New Mexico.

In Albuquerque findet die Ping-Pong-Regionalmeisterschaft statt und auf der Reise dorthin sind das Tischtennis-Supertalent Lemmy und sein Trainer Coach Malone. Lemmy soll sich dort für die Olympischen Spiele qualifizieren. Doch mitten im Herzen von New Mexico bleiben die beiden mit ihrem Auto, einem Fiat 500, liegen. Einige Kilometer entfernt befindet sich die Kleinstadt Flatstone und eine rettende Werkstatt.Der homophobe Sheriff des Ortes sammelt die beiden Gestrandeten auf und steckt sie aus unerfindlichen Gründen erst mal in den Knast. Er vermutet, dass Lemmy und Coach Malone mehr als nur Trainingspartner sind. Nach einiger Zeit dürfen die beiden das Gefängnis wieder verlassen. Es stellt sich heraus, dass die Reparatur des Fiats länger dauert als erhofft. Bis der Wagen wieder flott ist, steigen sie so lange im Valhalla Hotel ab. Alle Einwohner der Stadt verhalten sich irgendwie merkwürdig. Nach einer Nacht im Hotel ist Lemmy am nächsten Morgen spurlos verschwunden. Ein verrücktes Abenteuer beginnt.Fabien Bedouel und Patrice Perna haben ein Buch erschaffen, das nur so vor schwarzem Humor und schräge Figuren strotzt. Auf nur 64 Seiten trifft der Leser auf Leute, die aus Alices Wunderland kommen könnten, erlebt unglaublich skurrile Situationen und Kampfszenen á la Tarantino. Überzüchtete Sportwagen, Ex-Nazis in knappen Lederhosen, versoffene Rednecks und schales Bier mit einem Schuss Heavy Metal ziehen uns in ihren Bann. Man kann gar nicht glauben, wie rasant die Ausgangssituation dieser Erzählung eskalieren konnte. Doch die beiden Autoren erwecken den Eindruck, dass sie genau geplant haben, wohin diese rasante Lesereise geht, und führen den Leser geschickt auf dieser Achterbahn der Skurrilität durch das Buch.Dieser Comic schafft es durch eine gehörige Portion schwarzen Humors, ungewöhnliche Figuren, aberwitzige Dialoge, eine haarsträubende Geschichte und einen gehörigen Schuss kreative Absurdität, den Leser in seinen Bann zu ziehen. Zum Glück sind noch zwei weitere Bände von "Valhalla Hotel" geplant, auf die man sich freuen kann.