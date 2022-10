Trevor Noah plant ein drittes Netflix-Special

US-Fernsehen

Erneut soll ein Auftritt des «Daily Show»-Moderators beim Streaming-Dienst erscheinen.

Bevor sich Trevor Noah zum letzten Mal aus der «Daily Show» verabschiedet, veröffentlicht er ein neues Comedy-Special auf Netflix . Das Special mit dem Titelwird am 22. November auf dem Streamingdienst veröffentlicht. Es ist seine dritte Netflix-Veröffentlichung nach «Afraid of the Dark» von 2017 und «Son of Patricia» von 2018. Noah wird lustige "Enthüllungen über das Erlernen der deutschen Sprache, moderne Kommunikation und seine Liebe zu Curry" teilen, heißt es in der Beschreibung.«I Wish You Would» wurde in der Scotiabank Arena in Toronto gefilmt und wird von David Paul Meyer inszeniert. Noah ist ausführender Produzent neben Bob Bain, Norm Aladjem, Derek Van Pelt und Sanaz Yamin von Day Zero Productions.Letzten Monat schockierte Noah seine «Daily Show»-Fans mit der Ankündigung, dass er die Comedy-Central-Sendung nach sieben Jahren als Moderator verlassen wird. Sein letzter Auftritt wird am 8. Dezember sein, danach wird die Show bis zum 17. Januar pausieren.