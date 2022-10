Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Der Usedom-Krimi» im Ersten? Wie erfolgreich schlug sich «Love is King» bei ProSieben?

Das Erste triumphierte mit einer weiteren-Ausgabe. „Schneewittchen“ brachte 7,45 Millionen Zuschauer zur blauen Eins und verhalf dem Sender zu 28,6 Prozent Marktanteil bei allen sowie 10,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Informationsformate(3,24 Millionen) und(2,29 Millionen) fuhren 14,4 und 12,4 Prozent Marktanteil ein. 6,0 und 8,7 Prozent waren bei den 14- bis 49-Jährigen möglich.erreichte auf dem neuen Sendeplatz nur 3,21 Millionen Zuschauer und sicherte sich 12,3 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 4,6 Prozent möglich. Mit demundsicherte sich das ZDF 3,92 und 3,53 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen an diesem Abend bei 17,2 respektive 15,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 8,5 sowie 9,5 Prozent Marktanteil gemessen.RTL erreichte mit1,70 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen standen 13,0 Prozent auf der Uhr. Die dritte-Episode lockte 0,34 Millionen Zuschauer zu ProSieben , in der Zielgruppe waren 3,5 Prozent möglich.brachte es nun auf 1,00 Millionen Zuschauer und sicherte sich 6,3 Prozent bei den Umworbenen.Unterdessen brachte die Premiere der zweiten-Staffel auf 0,38 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die für RTLZWEI 3,0 Prozent in der Zielgruppe holte. Die zweite und vorerst letzte Folge vonließen sich 0,76 Millionen Zuschauer nicht, der Marktanteil belief sich auf fabelhafte 6,1 Prozent. VOX setzte auf, die Fernsehstation sicherte sich 9,5 Prozent bei den jungen Leuten. Insgesamt waren 1,54 Millionen Zuschauer dabei.