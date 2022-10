Sarah-Sofie Boussnina & weitere machen bei «Dune» mit

US-Fernsehen

Für die Prequel-Serie, die für HBO Max hergestellt wird, hat man sich fünf weitere Talente gesichert.

Die Prequel-Serie, die bei HBO Max in Arbeit ist, hat fünf neue Stammschauspieler bekommen, wie der US-Branchendienst ‚Variety‘ berichtet. Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds und Chloe Lea wurden alle für die Serie gecastet, die derzeit den Titel «Dune: The Sisterhood» hat. Sie gesellen sich zu den bereits angekündigten Darstellern Emily Watson und Shirley Henderson sowie Indira Varma in der Serie, die von Legendary Television produziert wird.Die Serie spielt 10.000 Jahre vor den Ereignissen von «Dune» und basiert auf dem Roman "Sisterhood of Dune" von Brian Herbert und Kevin J. Anderson. Laut der offiziellen Logline folgt die Serie "den Harkonnen-Schwestern (Watson und Henderson), wie sie Mächte bekämpfen, die die Zukunft der Menschheit bedrohen, und die sagenumwobene Sekte der Bene Gesserit gründen."Boussnina («The Colony», «Knightfall») wird Prinzessin Ynez darstellen, die als "eine unabhängige junge Prinzessin, die mit dem Druck ihrer Verantwortung als Thronfolgerin des Goldenen Löwen zu kämpfen hat" beschrieben wird. Brune-Franklin («The Tourist», «Line of Duty») übernimmt die Rolle der Mikaela, einer "willensstarken Fremen-Frau, die der königlichen Familie dient und sich gleichzeitig nach ihrem Heimatplaneten sehnt, den sie nie gekannt hat."Cunningham («The Northman», «The Witcher: Blood Origin») gibt Schwester Jen, beschrieben als "eine wilde, unberechenbare Akolythin in der Ausbildung an der Schule der Schwesternschaft, die nur selten ihren emotionalen Kern offenbart." Hinds («Normal People», «Derry Girls») spielt Schwester Emeline, die "eine eifrige Akolythin ist, die von einer langen Linie von Märtyrern abstammt und eine glühende Religion in ihre Ausbildung an der Schwesternschaft mitbringt." Lea («Foundation», «Great Expectations») wird die Rolle der Lila verkörpern, die als "die jüngste Akolythin an der Schwesternschaft mit einem tiefen Einfühlungsvermögen, das ihr Alter übersteigt" beschrieben wird.