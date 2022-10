William H. Macy wird Gaststar bei «The Conners»

US-Fernsehen

Damit ist bereits der zweite Schauspieler von «Shameless» in der Serie zu sehen.

William H. Macy wurde als Gaststar in Staffel fünf vongecastet. Er wird Smitty spielen, einen von Dans (John Goodman) besten Kumpels aus der Highschool, der Lanford einen Besuch abstattet.Macy ist bekannt für seine Hauptrollen in Filmen wie «Magnolia», «Boogie Nights», «Jurassic Park III» und «Fargo». Seine bekannteste Fernsehrolle war die des Frank Gallagher in allen elf Staffeln von «Shameless» auf Showtime, für die er sechs Emmy-Nominierungen als Comedy-Hauptdarsteller erhielt. Emma Kenney ist auch in «Shameless» zu sehen und verkörpert in der Serie Harris Conner-Healy.In der fünften Staffel von «The Conners», die am 21. September ihre Premiere auf ABC feierte, muss sich die Familie weiterhin den täglichen Kämpfen des Lebens in Lanford stellen. Dan, Jackie (Laurie Metcalf), Darlene (Sara Gilbert) und Becky (Lecy Goranson) setzen sich mit Elternschaft, Dating, finanziellem Druck und dem Älterwerden in der amerikanischen Arbeiterklasse auseinander. Mit Liebe, Humor und Durchhaltevermögen setzt sich die Familie durch – die Streitereien, das Abschneiden von Gutscheinen, die Übergabe von Kleinigkeiten, die Zusammenbrüche. Emma Kenney, Ames McNamara, Jayden Rey und Jay R. Ferguson spielen ebenfalls mit.