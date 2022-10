Chelsea Handler moderiert die Critics Choice Awards

US-Fernsehen

Die ehemalige Late-Night-Moderatorin hat am 15. Januar 2023 ein Date.

Die Critics Choice Association (CCA) gab bekannt, dass die Komikerin, Fernsehmoderatorin, Bestsellerautorin und Produzentin Chelsea Handler die 28. jährlichen Critics Choice Awards am Sonntag, den 15. Januar 2023 (19:00 - 22:00 Uhr) moderieren wird, die live auf The CW aus dem Fairmont Century Plaza in Los Angeles übertragen werden.Handlers Humor und Offenheit haben sie als eine der bekanntesten Stimmen in der Unterhaltungs- und Popkultur etabliert. Nach sieben Jahren als Moderatorin der E!-Show «Chelsea Lately», in denen Handler die einzige weibliche Moderatorin einer Late-Night-Talkshow war, startete sie 2016 ihre Dokumentarserie «Chelsea Does», gefolgt von ihrer Talkshow «Chelsea» auf Netflix . Als Autorin hat sie sechs New-York-Times-Bestseller geschrieben, darunter 2019 "Life Will Be the Death of Me", das unter ihrem Label-Chelsea-Handler-Productions auch als TV-Serie für Peacock adaptiert wird. Handler wird als ausführende Produzentin fungieren und die Hauptrolle in der Serie spielen."Wir sind begeistert, dass Chelsea Handler bei den 28. jährlichen Critics Choice Awards dabei sein wird", sagte CCA CEO Joey Berlin. "Wir alle kennen und lieben ihre Arbeit als Stand-up-Comedian, Bestseller-Autorin, Podcast-Moderatorin und Schauspielerin - und jetzt auch als Moderatorin der Critics Choice Awards! Ich weiß, dass dies das bisher beste Jahr sein wird und kann es kaum erwarten, dass alle sehen, was wir auf Lager haben."