Amazon setzt «As We See It» ab

US-Fernsehen

Die Drama-Serie, die bereits im Januar debütierte, bekommt keine zweite Staffel.

ist bei Amazon nach nur einer Staffel abgesetzt worden. Die acht Episoden umfassende Dramedy-Serie debütierte ursprünglich im Januar beim Streaming-Dienst Prime Video. Sie stammt von Jason Katims und basiert auf der israelischen Serie «On the Spectrum». In der Serie spielten Rick Glassman, Albert Rutecki, Sue Ann Pien, Sosie Bacon, Chris Pang und Joe Mantegna mit.In der offiziellen Beschreibung der Serie heißt es: "Jack (Glassman), Harrison (Rutecki) und Violet (Pien), Mitbewohner in den Zwanzigern auf dem Autismus-Spektrum, bemühen sich, Jobs zu finden und zu behalten, Freunde zu finden, sich zu verlieben und sich in einer Welt zurechtzufinden, die sich ihnen entzieht. Mit der Hilfe ihrer Familien, ihrer Betreuer und manchmal sogar mit gegenseitiger Unterstützung erleben die Mitbewohner Rückschläge und feiern Triumphe auf ihrem ganz eigenen Weg zu Unabhängigkeit und Akzeptanz."Glassman, Rutecki und Pien leben nach eigenen Angaben alle im Autismus-Spektrum. Die Serie erhielt bei ihrer Premiere gute Kritiken von der Presse, und die erste Staffel hat derzeit eine 90-prozentige Zustimmungsrate auf Rotten Tomatoes.