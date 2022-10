Staffel-Rekorde bei «Ninja Warrior Germany»

Quotennews

Die Köln-Show «Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands» kann sich in Folge vier der aktuellen Staffel über neue Rekord-Werte freuen.

Springen, Hangeln, Halten und vor allem: Nicht das Wasser berühren. So einfach ist die Formel von. Mittlerweile freut sich RTL über die siebte Staffel des Formats und mit zuletzt 1,76 Millionen Zuschauer ergab sich ein konstanter Abfall von Reichweite seit dem Start, den 1,82 Millionen sehen wollten. Doch mit Show vier holten die «Ninjas» nochmal richtig aus, denn mit den gestern erreichten 1,87 Millionen Fernsehenden ab drei Jahren gibt es in Köln einen neuen Staffel-Rekord.Ebenfalls ein neuer Bestwert wurde in der Zielgruppe erreicht, hier schauten 0,91 Millionen Umworbene zu, der Marktanteil kletterte auf starke 16,9 Prozent, während insgesamt 7,7 Prozent markiert wurden. Somit könnte die diesjährige Staffel von «Ninja Warrior Germany» doch noch ein richtiger Erfolg werden, denn es darf nicht vergessen werden, dass 1,87 Millionen Zuschauer im Vorjahr einer der schlechtesten Reichweiten-Werte gewesen wäre. Keine Zeit also, um auch nur einen Milimeter nachzulassen.Im Anschluss an die Primetime versuchte sich RTL in der vierten Woche am Stück mit- hier setzt sich der Negativ-Trend fort. Mit ordentlich 0,97 Millionen war das Format mit spätem Sendeplatz gestartet, gestern kam Barth mit seiner Show bei 0,75 Millionen an. Der Marktanteil fiel damit innerhalb von vier Wochen von 7,2 auf 5,5 Prozent, die Werberelevanten starteten mit 0,39 Millionen und waren hier deutlich stabiler. Gestern konnten 0,34 Millionen definiert werden, mit dem Marktanteil von 10,0 Prozent ist demnach in Köln alles im Grünen Bereich.