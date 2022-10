«The Voice of Germany»-Halbfinal-Teilnehmer sind klar

Quotennews

Ein etwas neuer Modus und doch die gleiche Spannung. Seit gestern Abend ist klar, wer bei «The Voice of Germany» im Halbfinale antreten wird. Trotzdem wird sich Sorgen gemacht.

Noch drei Shows, dann ist die aktuelle Staffel vonwieder vorbei! Doch jetzt geht es erst einmal in die Halbfinals. Mit dem dritten Sing-Off entschied sich, wer die letzten Tickets für die nächste Show noch ergattert. Aus dem Team Forster setzte sich Bruno Flütsch durch, Team Rae schickte Sophie Frei eine Runde weiter und bei Team Stefanie fiel die Wahl auf Luab Huber. Die letzte und wohl schwerste Entscheidung wartete dann noch auf Team Maffay, hier geht es mit Julian Pförtner weiter. Damit ist das Halbfinal-Teilnehmerfeld klar und es kann in die beiden Live-Shows gehen. Was kann bei Sat.1 also zur Aktuellen Stunde für Sorgenfalten sorgen?Die Zuschauer scheinen das Interesse zu verlieren! Mit 1,68 Millionen Zuschauern am gestrigen Freitagabend verliert Sat.1 etwas an Boden, im Vergleich zu den 1,73 Millionen in der Vorwoche. Der Marktanteil sinkt minimal von 6,9 auf 6,8 Prozent. In der klassischen Zielgruppe fällt die Show von 0,51 Millionen in der Vorwoche auf gestern erreichte 0,45 Millionen Umworbene, sodass hier der Marktanteil deutlicher von 9,0 auf 8,4 Prozent fällt. Hoffentlich, so wird es bei der bunten Kugel formuliert werden, war die dritte Sing-Off-Show lediglich ein Ausrutscher, setzt sich der Trend so fort, werden die letzten drei Shows kein Zuckerschlecken.Deutlich strahlender dürfte die Augen bei den gestrigen Zahlen von «Lenßen übernimmt» sein. Hier knackte die Show mit dem charismatischen Anwalt Ingo Lenßen in der Ausgabe ab 18:30 Uhr wieder die Million-Marke und sicherte so am Vorabend 1,12 Millionen, sowie gute 9,4 Prozent Marktanteil. Zuvor schauten um 18 Uhr 0,97 Millionen zu, die Ausstrahlung davor, um 17:30 Uhr, verfolgten 1,06 Millionen.