«The Game» startet im Dezember

US-Fernsehen

Die zweite Staffel der Paramount+-Serie geht mit zwei neuen Folgen los.

Der Streamingdienst Paramount+ gab bekannt, dass die zweite Staffel vonmit zwei Episoden am Donnerstag, den 15. Dezember, Premiere haben wird. Neue Episoden der zehn Episoden langen Staffel werden wöchentlich donnerstags auf Paramount+ zu sehen sein. Ob die Serie dann auch schon in Deutschland zur Verfügung steht, ist unterdessen nicht klar.In den Hauptrollen spielen Wendy Raquel Robinson, Hosea Chanchez, Adriyan Rae, Vaughn Hebron, Analisa Velez und Toby Sandeman. «The Game» bietet eine moderne Untersuchung der schwarzen Kultur durch das Prisma des Profi-Fußballs. Das Team kämpft gegen Rassismus, Sexismus, Klassendiskriminierung und vieles mehr, während sie um Ruhm, Reichtum, Respekt und Liebe kämpfen - und gleichzeitig versuchen, ihre Seele zu bewahren, während sie THE GAME spielen. Die zweite Staffel verdoppelt die Lacher und steigert die Dramatik, während die geliebten Charaktere und ihre Beziehungen darum kämpfen, die Stürme der Veränderung zu überstehen.«The Game» wird von Showrunner und Autor Devon Greggory, der Schöpferin der Serie, Mara Brock Akil, Salim Akil, dem ursprünglichen ausführenden Produzenten Kelsey Grammer und Tom Russo von Grammnet NH Productions produziert. Peter O'Fallon, Barry Safchik und Michael Platt sind ebenfalls ausführende Produzenten. Produziert wird die Serie von CBS Studios, Inphiniti Entertainment, Akil Productions und Grammnet NH Productions. Die Serie ist eine Remake der ehemalige UPN-Serie mit dem gleichen Titel.